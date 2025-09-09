El partido de prueba no es solo una formalidad para el equipo nacional indonesio

Surabaya, vivo – Defensor y Capitán Equipo nacional indonesio, Jay idzesenfatizando que la coincidencia de pruebas internacionales no debe considerarse una formalidad. Según él, cada partido se convirtió en una parte importante del proceso de preparación del equipo de Garuda que enfrenta la próxima gran agenda.

Aunque mantenido a un empate 0-0 por Equipo nacional libanés En el partido de la jornada de la FIFA en el Bung Tomo Gelora Stadium (GBT), Surabaya, el lunes 8 de septiembre de 2025, Idzes consideró el duelo para dar muchas lecciones valiosas, especialmente antes de las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026 en la cuarta ronda de Asia el próximo mes.

No solo un juicio

Capitán del equipo nacional indonesio Jay Idzes Foto : Entre/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

«Realmente nos estamos preparando para el próximo mes, y en mi opinión, estos dos partidos (contra Taiwán y Líbano) son muy buenos para nosotros, especialmente para el último partido de esta noche. Es un buen entrenamiento para enfrentar el próximo mes», dijo Idzes.

Añadió Idzes, la mentalidad ganadora ahora está comenzando a estar integrada en el equipo, tanto cuando compite como cuando se practica.

«Este partido no es solo una prueba. Queremos ganar en cada juego, queremos continuar dominando. Hemos inculcado ese espíritu incluso desde el pequeño entrenamiento, ya sea jugando tres o cuatro en cuatro, queremos ganar», dijo.

Consistencia y visión de Garuda Muda

Aunque el sorteo se sintió insatisfactorio, Idzes enfatizó la importancia de mantener la consistencia del juego mientras llevaba a cabo los grandes planes del equipo.

«De hecho, todavía hay mucho que aprender y mejorar porque somos un equipo joven, con algunos jugadores nuevos. Pero tenemos un plan, tenemos una visión y queremos ganar en cada partido», agregó el jugador del Sassuolo Club de EE. UU.

Con una mentalidad cada vez más formada y una preparación más madura, el equipo nacional indonesio ahora está mirando la calificación de la Copa Mundial 2026 con alto optimismo.