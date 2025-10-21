El Parlamento nombra a Sanae Takaichi como la primera mujer Primera Ministra de Japón

Tokio, VIVA – Parlamento Japón apuntando Sanae Takaichilíder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), como Primer ministro después de obtener la mayoría de votos en la primera vuelta de la votación en la cámara baja para elegir al próximo líder del país, el martes 21 de octubre de 2025.

Lea también: Sisternet se convierte en el arma de las mujeres indonesias para conquistar el mundo digital



Mujer El hombre de 64 años obtuvo inesperadamente la mayoría de votos en la primera vuelta de la votación. Obtuvo 237 votos, superando la mayoría de la asamblea de 465 escaños, según personal de la cámara baja.

Los legisladores aplaudieron a Takaichi cuando emitió su voto y lo saludaron con otra ovación después de su elección.

Lea también: Alboroto en el fútbol asiático, el ultimátum de la AFC de Japón crea una nueva federación



También es probable que Sanae sea aprobado por la cámara alta y asuma oficialmente el cargo tras reunirse con el emperador el martes por la noche.

Reemplaza a Shigeru Ishiba, quien el mes pasado anunció su renuncia para asumir la responsabilidad de la derrota electoral.

Lea también: Los ataques terroristas de osos inquietan a los ciudadanos japoneses y registran 7 muertes



Sanae, quinto primer ministro de Japón en otros tantos años, fue elegido tras llegar a un acuerdo de coalición de último minuto.

Esta figura que es agresiva hacia China y tiene inclinaciones socialmente conservadoras encabezará un gobierno minoritario y tendrá muchos miembros. También preparará la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Japón la próxima semana.

Admiradora de Margaret Thatcher, la ex baterista de heavy metal se convirtió el 4 de octubre en presidenta del PLD, que ha gobernado casi ininterrumpidamente durante décadas pero está perdiendo apoyo.

El Partido Komeito, incómodo con las opiniones conservadoras de Takaichi y el escándalo de los fondos ilícitos del PLD, ha abandonado su coalición. Esto obligó a Takaichi a formar una alianza con el reformista y derechista Partido de la Innovación de Japón (JIP), que se firmó el lunes por la noche.

JIP quiere reducir la tasa del impuesto al consumo de alimentos a cero, eliminar las donaciones de empresas y organizaciones y reducir el número de miembros del parlamento.

Un acuerdo de coalición entre el PLD y el Partido de Innovación de Japón (JIP) el lunes aseguró la victoria de Takaichi al brindarle el apoyo necesario para defenderse de cualquier desafío de una oposición unificada.

El martes por la mañana, Takaichi había comenzado a formar un gabinete antes de su elección oficial como primer ministro. No se espera que ningún legislador del JIP, también conocido como Nippon Ishin no Kai, se una al Gabinete.