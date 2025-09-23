¡ El parlamento es aprobado por la ley APBN 2026, ver los detalles

VIVA – Reunión plenaria RPD El quinto que se celebró hoy, martes 23 de septiembre de 2025, aprobó oficialmente la ley APBN en el año fiscal 2026, que fue marcado por el ritmo de la sesión de Palu por el Presidente del Parlamento Indonesio, Puan Maharani.

Antes de pasar los resultados de la discusión en la que ha trabajado gobierno Y el DPR anterior, Puan también preguntó a los miembros del DPR que estaban presentes en la reunión plenaria.

«¿Se puede aprobar el proyecto de ley APBN para ser aprobado como ley?» Puan dijo en la sala de sesión plenaria de DPR, Senayan, Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Presidente del Parlamento Indonesio Puan Maharani en la 5ª Reunión Plenaria Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

Respondiendo, los miembros del DPR que estaban presentes fueron compactos, «acordaron», dijeron juntos.

Entonces, Puan siempre el altavoz del DPR inmediatamente golpeó al martillo como un signo de ratificación. «Gracias», dijo.

Aquí está Detalles de APBN Law 2026 que ha sido acordado por el gobierno y el parlamento indonesio:

1). Supuestos macro APBN 2026:

– Crecimiento económico: 5.4 por ciento

– Inflación: 2.5 por ciento

– Rupiah Tipo de cambio: IDR 16,500

– SBN 10 años Tasa de interés: 6.9 por ciento

– Precios del petróleo crudo indonesio: US $ 70 por barril

– Aceite de elevación: 610 mil por barril por día Levante de gas: 984 mil por barril por día

2). Indicadores de bienestar humano:

– La tasa de desempleo abierta es de 4,44-4.96 por ciento

-El nivel de pobreza 6.5-7.5 por ciento

– Tasa de pobreza extrema 0-0.5 por ciento

– Índice de Gini 0.377-0,380

– Índice de capital humano 0.57

– Índice de bienestar de los agricultores 0.77

– Creación de campo de trabajo formal 37,95

– Nove per cápita US $ 5.520

– Disminución de la intensidad de GHK 37.14

– Índice de calidad ambiental 76.67.