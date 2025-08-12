El Parlamento aprueba la nueva factura del impuesto sobre la renta







El Rajya Sabha devolvió el martes el modificado Factura de impuestos sobre la rentaJunto con el proyecto de ley de leyes fiscales (enmienda), 2025, al Lok Sabha como parte del procedimiento parlamentario.

«The largely dense and complex structure of the Income Tax Act, 1961, resulted in various interpretations, and several avoidable disputes kept mounting, not so much because of the rate, but because of the language. We were subjected to too many litigations. The density and complexity of the Act, along with the verbose way it was written over the decades, with different styles dominating, made the Act very, very tedious for anyone to use,» Finance Minister Nirmala Sitharaman dijo en la Cámara Alta durante la discusión.

Con el Rajya Sabha devolviendo el proyecto de ley al Lok Sabha con un voto de voz, ahora ha sido aprobado por el Parlamento y será enviado al Presidente para que se convierta en una Ley, que reemplazará la Ley de Impuesto sobre la Renta de más de seis décadas, 1961.

El proyecto de ley del impuesto sobre la renta (No 2), 2025, se aprobó en el LOK Sabha el lunes poco después de que el Ministro de Finanzas Sitharaman presentó el proyecto de ley revisado, incorporando la mayoría de las recomendaciones hechas por el Comité Selecto Parlamentario.

El proyecto de ley revisado mejorará la justicia y la claridad mientras alinea la ley con las disposiciones existentes. El nuevo borrador tiene como objetivo proporcionar a los legisladores una versión única y actualizada que refleje todos los cambios sugeridos, dijo.

Sitharaman dijo que se recibieron sugerencias del Comité Selecto, que se requiere incorporarse para transmitir el significado legislativo correcto. «Hay correcciones en la naturaleza de la redacción, la alineación de frases, cambios consecuentes y referencias cruzadas», dijo, y agregó que el proyecto de ley anterior se retiró para evitar confusión.

El proyecto de ley de impuestos sobre la renta actualizado 2025 incorpora 285 sugerencias del Comité Selecto Parlamentario. La nueva legislación tiene como objetivo simplificar los procesos fiscales y abordar las deficiencias anteriores, potencialmente remodelando el panorama del impuesto sobre la renta en el país.

La semana pasada, el 131 de 1961, el gobierno retiró formalmente la factura del impuesto sobre la renta, 2025, que se introdujo en el Lok Sabha para reemplazar la Ley de Impuesto sobre la Renta existente de 1961.

Según el diputado de BJP, Baijayant Panda, quien presidió el Comité Selecto Parlamentario responsable de revisar la legislación, la nueva ley, una vez aprobada, simplificará la estructura fiscal de la India, reducirá la confusión legal y ayudará a los contribuyentes individuales y a las MIPYME a evitar litigios innecesarios.

«Este nuevo acto tendrá un crecimiento de turbocompresor al hacer que los impuestos sean fáciles de entender y fáciles de cumplir, reduciendo así disputas y litigios».

«El liderazgo de Primer Ministro Narendra Modi ha visto la derogación y revisión de más de 1500 leyes, ayudando a la India a convertirse en la economía de más rápido crecimiento y ahora la cuarta economía más grande del mundo «, comentó Panda.

La Ley de Impuesto sobre la Renta Extantil de 1961 ha sufrido más de 4,000 enmiendas y contiene más de 5 lakh de palabras. Se ha vuelto demasiado complejo. El nuevo proyecto de ley simplifica que en casi un 50 por ciento, lo que hace que sea mucho más fácil para los contribuyentes comunes leer y comprender, según Panda. El panel parlamentario había marcado múltiples errores de redacción y enmiendas sugeridas para reducir la ambigüedad.

En el proyecto de ley revisado, las losas y las tasas se han cambiado en todos los ámbitos para beneficiar a todos los contribuyentes. La nueva estructura reduce sustancialmente los impuestos de la clase media y deja más dinero en sus manos, aumentando el consumo de los hogares, los ahorros y la inversión, según el gobierno.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente