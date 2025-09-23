El ‘Pare Palace’ de CJ Enm gana el primer oro coreano en los Premios de TV de Venecia

CJ Enm Ha roto un nuevo terreno en los Venice TV Awards 2025, convirtiéndose en la primera compañía de entretenimiento coreano en llevarse a casa un trofeo de oro en la ceremonia internacional. El programa MNET del canal de música de la compañía «Palacio de pareja«Afirmó la categoría de entretenimiento ligero, mientras que tres títulos adicionales de CJ Enm obtuvieron nominaciones en múltiples géneros.

Si bien Corea ha tenido nominados en los Premios de TV de Venecia en años anteriores, esto representa la primera vez que el contenido de televisión coreana reclama un trofeo de oro en la ceremonia.

El espectáculo, creado y producido por Lee Sun-Young y Jeong Min-Seok, el aclamado dúo detrás del formato global llega a «Can Can Vee Your Voice» y «Love Catcher», explora los temas matrimoniales contemporáneos a través de un formato de realidad innovador.

«Queríamos crear algo único sobre el tema del matrimonio en el mundo de hoy, y estamos muy contentos de que nuestros esfuerzos hayan sido reconocidos», dijeron los creadores en un comunicado. «Pusimos mucho pensamiento y esfuerzo en presentar problemas de matrimonio reales a través de un nuevo formato, y estamos profundamente agradecidos de que la autenticidad y la creatividad de nuestro enfoque hayan sido tan bien recibidas».

Beyond the Gold Win, CJ Enm obtuvo tres nominaciones adicionales: la serie original de TVing «LTNS» en la categoría de comedia, «Pyramid Game» (producido por CJ Enm Studios) para dirección y «Marry My Husband» (producido por Studio Dragon, disponible en Prime Video) para Best Soap/Telenovela.

«CJ Enm se enorgullece de ser reconocido en los Venice TV Awards», dijo Jang-ho SEO, vicepresidente ejecutivo de negocios de contenido en CJ Enm. «Ganar la categoría de entretenimiento ligero para ‘Pare Palace’ muestra nuestro liderazgo en espectáculos de entretenimiento, especialmente en formatos de citas. Las nominaciones para ‘LTNS’, ‘Marry My Husband’ y ‘Pyramid Game’ demuestran nuestra excelencia en series en la serie entre diversos géneros».

Carlo Arturo Sigon, director y presidente del gremio de directores italianos, agregó: «A menudo es un cliché en la televisión, pero cada vez que encuentro algo inusual, es como el aire fresco».

El logro se produce cuando CJ Enm celebra su 30 aniversario en 2025. La compañía ha construido una cartera diversa que abarca la película ganadora del Oscar «Parasite», los musicales ganadores del premio Tony como «Boots Kinky», que incluye «Queen of Tears» y el exitoso programa de competencia mundial «I Can Vee Your Voice».

2025 Ganadores de los Premios de TV de Venecia:

Serie de televisión: «Empatía» (Crave, Canadá)

Documario: «El hombre que definitivamente no robó a Hollywood» (BBC, Reino Unido)

Comedia: «Ludwig» (BBC One, Reino Unido)

Película de televisión: «Conducir en la tormenta» (NHK BS4K, Japón)

Cobertura de noticias: «The CBS Evening News con Norah O’Donnell: Informes del Mar Rojo» (CBS News, EE. UU.)

Tecnología/Innovación: «8 de mayo de 1945» (TF1, Francia)

Artes escénicas: «La música perdida de Auschwitz» (Sky Arts, Reino Unido)

Niños/Jóvenes: «CONRIGTON» (BBC, Reino Unido)

Programación de plataforma cruzada: «Peacock 2024 Paris Olympic Games» (NBC Peacock, EE. UU.)

Reality TV: «Los agricultores que van al extranjero» (SBS6, Países Bajos)

Branded Entertainment: «Rona Build It to Win It» (Bell Media/Noovo, Canadá)

Jabón/telenovela: «The Last Will» (sic, Portugal)

Entretenimiento ligero: «pareja palacio» (Mnet, Corea del Sur) – CJ Enm

Deporte: «Giroud» (Canal+, Francia)

Promoción del programa: «Nos levantamos mientras luchamos» (TV Globo, Brasil)

Animación: «Luka y la flor del sol» (NHK ETV, Japón)

Cinematografía: «Océano profundo: Reino del Coelacanth» (NHK BS8K, Japón)

Dirección: «Queen of Fucking Everything» (Yle, Finlandia)

Nuevo talento: «Si pudiera volar» (Alemania)

Premio documental especial: «Atomic People» (BBC, Reino Unido)