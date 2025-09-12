El paquete de los Cachorros flotó en medio de Ronald Acuña Jr. Rumores comerciales

Lo haría el Bravos de Atlanta Considere realmente el comercio Ronald Acuna Jr.?

Fue el jugador más valioso de la NL de 2023, cinco veces All-Star y tres veces Silver Slugger. Acuna solo cumple 28 años este diciembre, y su contrato tiene un año más a $ 17 millones, seguido de dos opciones de clubes, ambas también en $ 17 millones.

Cuando juega, Acuna produce. Durante las dos temporadas, cuando apareció en casi todos los Juegos de los Bravos: 156 en 2019, 159 en su temporada de MVP de 2023, Acuna terminó con 41 jonrones, carreras impulsadas de triple dígitos y 110 bases robadas combinadas, 73 de ellas en su temporada de MVP.

Pero las lesiones le han costado grandes trozos de ACUNA de varias temporadas, jugando menos de 100 juegos en tres de los últimos cinco, solo 49 hace un año. Y el elefante siempre presente en la sala es que los Bravos izaron el título de la Serie Mundial 2021 en 2021, con Acuña marginada para la segunda mitad de la temporada y playoffs con una lágrima de LCA.

«No quiero jugar esta carta, pero la carta está ahí: ganaste una Serie Mundial sin él», dijo Sportscaster Chris Dimino con 680 el ventilador en Atlanta. «¿Qué has hecho realmente con él?»

Ronald Acuna Jr. atraería un rendimiento comercial significativo

Y sin embargo, como Los chicos de la red MLB imaginaronSolo piense en lo que los Bravos podrían exigir en un intercambio por él.

«Tendrías muchos tomadores», dijo Dan Plesac.

«Recibirías un recorrido a cambio de Ronald Acuna Jr.», dijo Greg Amsinger.

«¿No dije que todo el verano lo cambiaría, y todos pensaron que estaba loco», dijo Harold Reynolds. «Pero así es como cambias a la organización».

Analista de MLB Jim Riley del podcast Sports Ballcap analizó los posibles paquetes comerciales de varios equipos, y sugirió que el comercio para AcuNa sería un buen rebote para el Cachorros de Chicago considerar si pierden a Kyle Tucker en la agencia libre. Riley propuso que los Cachorros pudieran adquirir ACUNA para un paquete de prospecto de campo de campo listo para la MLB, Owen Cassie (No. 44 en MLB, No. 1 Para Chicago), los lanzadores Ben Brown y Javier Assad, y el Double-A Shorthop Pedro Ramírez (No. 8 para Chicago).

Atmósfera incómoda en Atlanta rumores de posibles ronald acuna Jr. Comercio

La charla comercial ACUNA se disparó con el gerente de Atlanta Brian Snitker’s decisión reciente En respuesta a una depresión para sacar a Acuna de su posición de inicio habitual a los 6 y 7 puntos en un tramo de cuatro juegos. Algunos miembros de los medios nacionales dijeron la medida Hombrado de falta de respeto Para Acuna de 27 años, con Snitker tratando de enviar un mensaje a un jugador veterano que está más allá de tales tácticas gerenciales.

«Si valoras a Ronald Acuna Jr., su felicidad y su encontrarla nuevamente debería ser la prioridad número 1 para el resto de la temporada», dijo Amsinger.

Nick Cellini, coanfitrión de Dimino en 680 The Fan, reconoció el atractivo de lo que Acuña podría traer de vuelta en un intercambio, pero enfatizó que no intercambiaría acuna, en parte por lo que sin duda sería una intensa reacción pública.

«Si sacas las emociones de esto, si realmente quieres, usar el término (de MLB Network), ‘voltea la organización’ y reabastece el sistema de ligas menores, y realmente apuntala un montón de cosas, con un gran riesgo, entonces sí, ese es el tipo que vas a lidiar con el contrato y la habilidad», dijo Cellini. «Si vas a intercambiar a un chico, y vas a obtener un rescate de rey a cambio, será Ronald Acuna Jr., pero como dije, hay una otra cara de esa moneda, y la gente se volverá loca en esta ciudad si haces ese trato. Loco».