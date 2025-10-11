El paquete de ayuda estatal para los agricultores es el mayor chiste de la historia: Uddhav







Líder de Shiv Sena (UBT) Uddhav Thackeray ha criticado duramente el paquete de ayuda para los agricultores de 31.628 millones de rupias anunciado recientemente por el gobierno estatal, calificándolo de «la mayor broma de la historia», informó el PTI.

En una manifestación celebrada el sábado en Chhatrapati Sambhajinagar, Uddhav Thackeray advirtió que los agricultores podrían salir a las calles a menos que el Estado declare una condonación total de los préstamos para los afectados por las inundaciones y las precipitaciones excesivas.

«La ayuda financiera anunciada por el gobierno de Maharashtra es nada menos que una burla. Los agricultores han sufrido pérdidas masivas y lo que necesitan es una condonación total del préstamo, no una asistencia a medias», dijo Uddhav Thackeray, según el PTI.

El ex CM de Maharashtra también atacó al Primer Ministro Narendra Modi, afirmando que el Primer Ministro no mencionó la difícil situación de los agricultores durante su reciente visita a Maharashtra, donde inauguró la primera fase del Aeropuerto Internacional Navi Bombay.

Uddhav Thackeray acusó además al gobierno de Mahayuti, encabezado por el Ministro Principal Devendra Fadnavis, de falta de coraje para nombrar a un líder de la oposición en la asamblea estatal, a pesar de disfrutar de una fuerte mayoría.

Uddhav Thackeray, mientras se dirigía a la manifestación, advirtió que los agricultores saldrán a las calles si el gobierno estatal no declara una «exención total de préstamos» para los agricultores afectados por las inundaciones y las lluvias.

A principios de esta semana, el gobierno liderado por Fadnavis anunció un paquete de compensación de 31.628 millones de rupias para los agricultores que sufrieron las recientes inundaciones. La ayuda incluye 48.000 rupias por hectárea para daños a los cultivos.

Fadnavis había dicho que se consideraría una condonación del préstamo a su debido tiempo y que se estaba preparando un memorando detallado sobre el alcance de los daños para presentarlo al Gobierno Central.

Mientras tanto, hablando con los medios de comunicación al margen de un evento, el Viceministro Principal de Maharashtra eknath shinde Se burló del ex primer ministro y dijo que aquellos que nunca pudieron cruzar el umbral de sus hogares podían sacar una morcha para los agricultores, según el PTI.

En reacción a las declaraciones de Uddhav, Shinde lanzó el sábado un ataque mordaz contra el jefe de Shiv Sena (UBT), Uddhav Thackeray, calificando su manifestación en Chhatrapati Sambhajinagar como una muestra de «lágrimas de cocodrilo» y acusándolo de explotar el dolor de los agricultores para obtener beneficios políticos.

(con entradas PTI)





Fuente