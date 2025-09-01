El papel del sector privado en la distribución de la cuota especial de Hajj

Yakarta, Viva – Mantenimiento de la peregrinación en Indonesia De vuelta en el centro de atención, especialmente después de que la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) realizó una investigación relacionada con la supuesta corrupción de la distribución Haji soñando 2023-2024 en el Ministerio de Religión.

Emprendedor de la agencia de viajes Hajj y Umrah Maktour, Fuad Hasan Masyur, quien anteriormente dio información al investigador de KPK explicó, el examen estaba relacionado con la distribución de cuota de Hajj adicional dada gobierno Arabia Saudita.

«Dios quiere como el siervo de Dios, el Maktour de 41 años tiene integridad, manteniéndola», dijo Fuad en su descripción, lunes 1 de septiembre de 2025.

Peregrinos indonesios en el aeropuerto de Amaa, Medina, Arabia Saudita

Agregó que en 2024 Indonesia recibió una cuota de peregrinas adicional de 20,000 dada por el gobierno de Arabia Saudita. Según él, este regalo debe mantenerse porque tiene un buen objetivo.

«Esta cuota adicional es de hecho una buena guardia, porque se refiere a dos países. Los premios dados por el gobierno saudí tienen un muy buen destino», dijo.

Fuad dijo que, a partir de la cuota, Maktour obtuvo una parte especial de la cuota del Hajj con una pequeña cantidad y limitada. También afirmó querer enderezar esto, dada la polémica que a menudo apareció en torno a la distribución de la cuota de peregrinación en el sector privado. «Entonces, no hay dicho hasta miles. No, sí», dijo.

Según él, Rol privado En la implementación de la peregrinación en Indonesia no es nueva. Desde el período colonial, la Compañía y las Fundaciones privadas han participado en servir a la congregación. Aunque se eliminó, este papel fue nuevamente reconocido en la era del nuevo orden con la introducción del sistema ONH Plus en 1987. Este sistema se convirtió en un subsistema de organización del Hajj por parte del gobierno, donde los costos, las cuotas y las reglas aún están reguladas por el gobierno.

El reconocimiento oficial del papel del sector privado fue fortalecerse durante la época del presidente BJ Habibie, con la aprobación de la Ley No. 17 de 1999. Esta ley reconoció legalmente la implementación de Hajj especial por parte del sector privado.

Este paso se considera estratégico porque proporciona una alternativa para que la comunidad realice la peregrinación sin tener que esperar una larga cola. Las colas regulares de Hajj en Indonesia pueden llegar a docenas de hasta décadas, algunas incluso hasta 47 años. Mientras tanto, el Hajj especial puede reducir el tiempo de espera a 5 a 9 años.

«La opinión de que el hajj especial refleja la injusticia se considera incorrecta. Hajj está destinado a aquellos que tienen Istitha’ah, a saber, la capacidad y las habilidades físicas, mentales, financieras y de seguridad.