El papel de los portavoces en la construcción de comunicaciones presidenciales en medio de percepciones de poder

VIVA – En el sistema democrático moderno de hoy, especialmente el adoptado por Indonesia, el poder ya no puede verse únicamente desde el poder de gestión político y administrativo. Pero, ¿cuál es la capacidad del gobernante, el Estado, para establecer comunicación con sus ciudadanos? Si el gobierno no proporciona una buena explicación de las políticas que adopta, se corre el riesgo de perder legitimidad pública. Aunque el programa en realidad es muy pro-gente. En este problema, el portavoz presidencial tiene un papel crucial, no sólo un cómplice de la estructura de poder.

Las viejas prácticas de poder tienden a dominar las estructuras y regulaciones para controlar el flujo de información y las publicaciones de los medios de comunicación. El Antiguo Orden alguna vez prohibió los medios de comunicación que no se consideraban acordes con la ideología de los gobernantes de ese momento. El régimen del Nuevo Orden durante 32 años también hizo que el dominio estatal de las instituciones de comunicación y el flujo de información fuera muy dominante. Después de que el dominio del Estado se debilitara junto con la Reforma de 1998 y el desarrollo de medios nuevos y más interactivos, se reorganizaron importantes estrategias de comunicación. El portavoz presidencial es la salida más probable.

El cuarto presidente de la República de Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, nombró una vez a varias personas como portavoces presidenciales. El presidente Susilo Bambang Yudhoyono tuvo un portavoz especial para asuntos interiores y exteriores (2004-2009), y en su segundo mandato (2009-2014) siguió utilizando un portavoz. Asimismo, el presidente Jokowi (2014-2019 y 2019-2024). Aunque los roles y funciones de cada Portavoz Presidencial no son los mismos.

¿Por qué debe hacerlo el portavoz del presidente?

La práctica del poder no puede separarse de los medios de comunicación. Así que cada política, cada comportamiento y movimiento del gobernante es noticia. Sin embargo, es importante entender que la perspectiva de la teoría del establecimiento de agenda es que los medios tienen el poder de determinar qué temas son considerados importantes por la sociedad. Esta teoría no existe en el vacío. Está constantemente influenciado por su entorno, proveniente de fuentes oficiales creíbles y consistentes. Es aquí donde el Portavoz Presidencial se convierte en la puerta de entrada a la agenda comunicacional, para asegurar que los temas estratégicos del país no queden ahogados por el frenesí de la controversia y la desinformación, así como por las cuestiones especulativas, que se desarrollan en la esfera pública y los nuevos medios.

Página siguiente El poder no debe ser débil, y mucho menos ausente en el establecimiento de la agenda de comunicación en los espacios públicos. Hay que seguir llenándolo, incluso combatiendo narrativas que a menudo son descabelladas y sin hechos. No permita que las autoridades pierdan el control del mensaje y pierdan impulso a la hora de brindar comprensión al público. Así que el Portavoz Presidencial está aquí para iniciar una narrativa que sea más relevante para los intereses de la sociedad.

