El papel de la presidenta del Grupo Mekaar en el empoderamiento de las mujeres para la seguridad económica familiar

Jacarta – Empoderamiento Mujer es un tema central en el desarrollo social y economíaespecialmente en Indonesia. El concepto de empoderamiento de las mujeres no sólo incluye el aumento de las capacidades económicas, sino también la transformación social que fomenta la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y el liderazgo.

Según el informe de la Agencia Central de Estadísticas (BPS) de 2024, el Índice de Empoderamiento de Género (IDG) de Indonesia alcanzó 77,62 puntos, un aumento con respecto a los 76,90 puntos del año anterior. Según el BPS, 2024 también señaló que el 64,5 por ciento de las mipymes son mujeres, lo que equivale a alrededor de 37 millones de personas.

Esta cifra enfatiza el papel de las mujeres como impulsoras económicas, además de ser la base de la importancia de aumentar el empoderamiento y la capacidad de liderazgo en los grupos comunitarios. El liderazgo de las mujeres a nivel de base es un elemento importante para fortalecer el impacto del empoderamiento económico.

En el programa Mekaar (Construcción de una economía familiar próspera) dirigido por PT Permodalan Nasional Madani (PNM), la jefa del grupo de mujeres no sólo desempeña un papel en la administración del grupo, sino que también actúa como impulsora de la solidaridad social y acompaña el desarrollo empresarial de sus miembros. A través de la capacitación del PNM «Mba Maya» (Fomento y Empoderamiento), los líderes de grupo reciben liderazgo, comunicación y estrategias efectivas de gobernanza grupal.

Esta formación hace que los líderes de grupo tengan la capacidad de motivar a los miembros, fortalecer los vínculos sociales y animar a los miembros a tomar decisiones comerciales de forma independiente. La investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la UGM (2022) señaló que el 71,86 por ciento de los clientes de PNM comenzaron a contribuir a la toma de decisiones familiares, incluidos asuntos financieros, educativos y necesidades del hogar, y mostró el desarrollo del liderazgo de las mujeres a nivel comunidad.

Este proceso de empoderamiento está en línea con el marco teórico de Naila Kabeer (1999), que explica el empoderamiento de las mujeres como un proceso de adquisición de la capacidad de tomar decisiones estratégicas a través de tres dimensiones: recursos (recurso), agencia (agencia), y logros (logro).

En el contexto de Mekaar, el acceso a la financiación que reciben los clientes se convierte en recursosformación y tutoría, incluida la provisión liderazgo convertirse agenciay aumentar el bienestar socioeconómico de las familias, así como aumentar el papel de la mujer en las decisiones del hogar logros. Esta combinación convierte a las mujeres no sólo en receptoras de facilidades económicas, sino también en actores que impulsan el cambio en la familia y la comunidad.