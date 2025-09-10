El papel de la comunidad Ulubelu en el ecosistema de hidrógeno verde de Pertamina

VIVA – Planta piloto innovadora hidrógeno verde Pertamina La energía geotérmica se inauguró el 9 de septiembre de 2025 en Ulubelu, Lampung. El desarrollo de la energía verde también involucra al ministerio, el gobierno provincial y tiene un impacto en el papel de las comunidades locales.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dijo que el desarrollo de la planta piloto de hidrógeno verde es un paso estratégico para apoyar las transiciones energéticas, así como la apertura de espacio para la participación comunitaria.

«La gente local también puede contribuir al desarrollo de energía verde en Ulubelu», explicó Fadjar.

Fadjar continuó, la gente local desempeña un papel en el desarrollo de la agricultura ecológica (Melon Geothermal, Ermi – Millennials del Grupo de Respuesta a Emergencias, Kuberseri – Grupos empresariales con Ulubelu Lestari), educación ambiental (ESCUELA VERDADERA), a empresas productivas comunitarias (grupos de pescado, este programa incluye 9 grupos fomentados en 8 pueblos, con beneficiarios que llegan a 10,099 personas.

«El hidrógeno verde no solo proporciona una solución energía limpiaPero también fortalece el empoderamiento socioeconómico de la comunidad alrededor del área operativa de Pertamina, con la presencia de un ecosistema verde, los beneficios de este proyecto pueden sentirse directamente por la comunidad «, dijo Fadjar.

Como empresa nacional de energía, Pertamina continúa fortaleciendo las estrategias de transición de energía a través de la diversificación neta de energía, la descarbonización operativa y el desarrollo de negocios ecológicos.

El hidrógeno verde es uno de los pilares importantes para apoyar la hoja de ruta de Pertamina a la emisión neta de cero (NZE) 2060, al tiempo que fortalece la posición de Indonesia como un jugador clave de la energía verde global.

El desarrollo de la energía verde no solo presenta soluciones para transiciones de energía, sino que también proporciona un valor agregado directo a la comunidad.

«A través de la participación activa en los programas ambientales y las empresas productivas, la comunidad circundante se convierte en una parte importante del ecosistema verde que construimos. Este impacto fortalecerá la independencia, mejorará el bienestar y fomenta la conciencia compartida de que la energía limpia es un valioso legado para las generaciones futuras», concluyó Fadjar.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.