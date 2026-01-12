El papel de DJ Cooper es clave, Dewa United consigue su primera victoria en IBL

Tangerang, VIVA – Dewa United Bantén finalmente consiguieron su primera victoria en el evento IBL 2026 después de someter Satya Wacana Salatiga con marcador de 84-74. El partido se celebró en el Dewa United Arena, Tangerang, el domingo 11 de enero de 2026 por la noche.

El jugador extranjero del Dewa United, Joshua Ibarra, cree que el papel de Donell “DJ” Cooper II fue la principal clave detrás de la victoria de su equipo. Según Ibarra, Cooper mostró sus cualidades no sólo como goleador, sino también como eficaz organizador del ataque.

«DJ Cooper es un buen jugador. De hecho, puede anotar puntos en cada partido. Pero esta vez eligió darnos asistencias a mí y a mis compañeros. Eso es lo que lo convierte en un muy buen jugador para este equipo», dijo Ibarra según informó Antara.

El propio Joshua Ibarra pareció dominante durante todo el partido al registrar un doble-doble de 24 puntos y 18 rebotes. Es el foco principal del Dewa United en el área de pintura y, a menudo, molesta a la defensa de Satya Wacana.

Desde el banquillo también llegaron importantes aportaciones. Rio Disi lució impresionante al aportar 18 puntos, seguido por Erick Ibrahim Junior que añadió 12 puntos. Ambos consiguieron más minutos de juego que la temporada anterior y pudieron mantener la productividad ofensiva del equipo.

Donell Cooper II registró estadísticas únicas en este partido. Logró 13 asistencias, 10 rebotes, seis robos y cuatro puntos. Todos los puntos de Cooper provinieron de tiros libres, mientras que su total de asistencias superó el máximo histórico actual para la temporada IBL 2026.

Dewa United se encontraba en una posición cómoda después de ganar por 20 puntos con un marcador de 71-51. Sin embargo, Satya Wacana mostró una feroz resistencia al anotar 14 puntos seguidos y reducir la brecha hasta quedar a sólo seis puntos.

Del grupo Satya Wacana, Serhii Pavlov fue el máximo anotador con 24 puntos y 17 rebotes. Kevin Kangu también hizo una contribución significativa con 21 puntos, mientras que Teemo registró 12 puntos, cuatro rebotes, tres robos y dos asistencias.

La actuación de Teemo en el último cuarto le dio impulso a Satya Wacana, incluso mediante un tiro de tres puntos que obligó al Dewa United a hacer ajustes rápidos en los últimos cinco minutos del partido.