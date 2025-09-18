‘El papel’ al aire en NBC este otoño; También comedia de porristas ‘Stumble’

¡Extra! ¡Extra! «El papel«Está llegando a NBC este otoño. El spin-off «The Office» se convertirá en la primera serie de Peacock en obtener una carrera secundaria completa en su red de transmisión hermana, uniéndose a la alineación del lunes por la noche a las 8:30 p.m. ET a partir del lunes 10 de noviembre.

Eso significa que «el documento» se combinará con la comedia que regresa «St. Denis Medical» (que se transmite a las 8 pm de los lunes) para formar una hora de laffers. NBC había anunciado previamente que un segundo episodio de «St. Denis Medical» se emitiría a las 8:30 pm; Ahora está claro que era solo un marcador de posición hasta que NBCUniversal vio cómo lo hizo «el documento».

La respuesta está bastante bien, o al menos lo suficientemente bueno para la opción en una temporada 2 fue recogida (justo antes del lanzamiento del 4 de septiembre), y «The Paper» aterrizó en el Top Ten de Nielsen. También es el segundo estreno de comedia más alto para Peacock, detrás de Just «Ted». Según Insiders, agregar una ventana de NBC en «The Paper» tenía sentido dada la larga historia de «la oficina» y otras comedias en el lugar de trabajo en la red.

Además, la gente en el conocimiento dice que un estudio interno mostró que solo hay alrededor del 4% de duplicación en la audiencia entre el público NBC y Peacock. Los espectadores de Peacock también son aproximadamente una década más jóvenes que los de NBC, y la red espera sesgar a más hombres este otoño gracias a la NFL y la NBA. Como resultado, la esperanza es que esto exponga «el documento» a un grupo demográfico muy diferente.

«Sabiendo cuánto ‘la oficina’ era amada por una audiencia transmitida cuando se emitió en NBC, queríamos darle a ‘el periódico’ una oportunidad similar para conectarse», dijo la presidenta de la guión de NBCU Entertainment de Lisa Katz. «Una de las fortalezas de nuestra compañía es conocer a los fanáticos donde están entregando espectáculos en múltiples plataformas para maximizar la exposición y el compromiso».

Los cocreadores de «The Paper» Greg Daniels y Michael Koman ya abrieron la sala de escritores para la temporada 2, con el ojo de traer el espectáculo al mismo tiempo que el mismo marco el próximo año en Peacock. Queda por ver si eso significa que también podría volver en el otoño a NBC.

Para la carrera de transmisión de la temporada 1 de «The Paper», Daniels y Koman supervisan las ediciones de NBC (incluida la reducción de los episodios a 22 minutos para el horario estelar). Esto representa el primer espectáculo de pavo real para emitirse en su totalidad en NBC; Anteriormente, los espectáculos como «The Traitars», «Bupkis» y «Mr.ughback» han tenido exhibiciones especiales en la red.

«St. Denis Medical» aún regresará para la temporada 2 una semana antes, el 3 de octubre; Los espectáculos continuarán conduciendo a «The Voice» a las 9 pm ET y «Brilliant Minds» a las 10 pm ET los lunes.

Mientras tanto, NBC también finalmente ha agregado una nueva serie de guiones a su horario de otoño: Comedia «Tropezón«Que se desarrolla en el mundo de las animadoras, que debutará el viernes 7 de noviembre a las 8:30 p.m. ET. Eso lo combinará con el éxito de regreso» Happy’s Place «, que se ejecuta a las 8 PM

NBC también anunció una doble foto de «Happy’s Place» los viernes, pero con el ojo de elegir finalmente una de sus comedias en desarrollo a las 8:30. Se redujo a «tropezar» o al Tracy Morgan Laffer «la caída y el ascenso de los dinkins reggie». «Tallle» terminó listo para emitir cinco episodios este otoño; «Reggie Dinkins» se estrenará a mitad de temporada.

«Happy’s Place» y «Stumble» serán seguidos por «Dateline NBC» a las 9 pm ET. Cuando NBC anunció originalmente su calendario de otoño, lo hizo sin una nueva serie de guiones. Ahora

«Stumble» es una comedia de una sola cámara descrita como «un simulacro de la alegría ridículamente alta del mundo competitivo de la universidad junior». Jenn Lyon, Taran Killam, Ryan Pinkston, Jarrett Austin Brown, Anissa Borrego, Arianna Davis, Taylor Dunbar y Georgie Murphy Star, mientras que Kristin Chenoweth es facturada como una jugadora recurrente.

Entre los productores ejecutivos se encuentra Monica Aldama, como se ve en las docuseries de Netflix «alegría». También sirviendo como productores/escritores ejecutivos son los veterinarios de comedia Jeff Astrof y Liz Astrof, mientras que Dana Honor es un EP y Jeff Blitz es el EP/Director del Piloto. El programa proviene de Universal Television, una división de Universal Studio Group, y definir las producciones de Eve.

En cuanto a «The Paper», que se centra en un periódico de Toledo lentamente que es amamantado a la salud por una banda de periodistas novatos en su mayoría despistados, el espectáculo está protagonizada por Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Nuñas.

Greg Daniels (bajo Deedle-Dee Prods.) Y Michael Koman son productores/escritores ejecutivos, mientras que otros EP incluyen a Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein, Ben Silverman y Banijay Americas (anteriormente Reveille). El programa es de Universal Television, una división de Universal Studio Group.

Aquí hay un vistazo a las fotos de la nueva serie «Stumble»:

Kristin Chenoweth como Tammy Istiny, «Stumble» (Matt Miller/NBC) Matt Miller/NBC

(Centro a la derecha) Jenn Lyon como Courteney Potter, «Stumble» (Matt Miller/NBC) Matt Miller/NBC

Jenn Lyon como Courteney Potter, «Stumble» (Matt Miller/NBC) Matt Miller/NBC