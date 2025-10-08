El Papa León XIV anuncia el primer viaje al extranjero de su papado

VIVA – El Vaticano anunció oficialmente que Raíz León XIV realizará su primer viaje al extranjero el próximo mes, visitando Türkiye y el Líbano. Esta visita no es sólo un viaje de Estado cualquiera, sino que también tiene un profundo significado simbólico para las comunidades cristianas y musulmanas de la región de Medio Oriente.

Este viaje será también una forma de respeto a los planes del difunto Papa Francisco, que quería visitar estos dos países antes de morir el pasado mes de abril.



Paus León XIV Robert Prevost.

Según un comunicado del Vaticano publicado por el independienteEstá previsto que el Papa León esté en Türkiye del 27 al 30 de noviembre y continúe su visita al Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

En Türkiye, uno de los aspectos más destacados de la agenda del Papa es una peregrinación a Iznik, conocido como el lugar del primer Concilio de Nicea, una reunión histórica de la iglesia en el año 325 d.C. que ahora celebra su 1.700 aniversario.

El Concilio fue un hito importante en la historia de las relaciones entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa oriental. El Papa Francisco había aceptado previamente una invitación del patriarca Bartolomé I, jefe de la Iglesia ortodoxa, para asistir a esta conmemoración. Ahora, el Papa León XIV continúa con esta intención como una forma de compromiso con la unidad y el diálogo entre las comunidades religiosas.

Esta visita será también una oportunidad para que el Papa León transmita un mensaje de paz y solidaridad a los pueblos de Oriente Medio, especialmente a los cristianos que todavía enfrentan diversas presiones en la región.

Al igual que su predecesor, el Papa León es conocido como una figura que llama al diálogo interreligioso y prioriza la diplomacia pacífica, especialmente en medio del conflicto en curso entre Israel y Palestina en Gaza.

Con su experiencia como el primer Papa estadounidense, se considera que Leo es capaz de aportar un nuevo enfoque a la diplomacia del Vaticano en esta región devastada por el conflicto.

Mientras tanto, el Líbano se convirtió en el segundo país de destino del Papa León. Este país de la costa mediterránea tiene la comunidad cristiana más grande de Medio Oriente, e incluso es el único país árabe que tiene un presidente cristiano, según las convenciones políticas que se aplican allí.

Sin embargo, la situación actual en el Líbano sigue siendo muy difícil. El país está luchando por recuperarse de una prolongada crisis económica y del conflicto con el grupo armado Hezbolá.