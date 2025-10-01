El Papa Leo XIV insta a Hamas recibir una propuesta de Trump para Gaza

Vatikan, Viva – Raíz Leo xiv Evaluar 20 puntos en la propuesta paz Propuesto por el Presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Triunfo para Gaza Como una propuesta realista e insta a los grupos palestinos Hamas para aceptarlo dentro del límite de tiempo especificado.

«Esperamos que lo acepten; hasta ahora parece que la propuesta es realista», dijo Pope a periodistas fuera de la villa de Barberini antes de regresar al Vaticano el martes 30 de septiembre de 2025.

Hizo hincapié en la importancia del alto el fuego y la liberación de los rehenes, y agregó que había elementos que eran muy interesantes en la propuesta.

Con respecto a la flota humanitaria que se acerca a Gaza en medio de la tensión en curso, el Papa Leo enfatizó la importancia de enviar asistencia de inmediato.

«Existe el deseo de responder a la verdadera emergencia de la humanidad», dijo, expresando la esperanza de que no ocurra la violencia y que todas las personas fueron respetadas.

El Papa también expresó su preocupación por la última retórica de los Estados Unidos con respecto a la posibilidad de uso de armas nucleares, después de que el Ministro de Defensa, Pete Hegseth, reunió a líderes militares bajo la institución que ahora cambiaba su nombre al Departamento de Guerra. «Cómo hablar así es preocupante», dijo

«Esperamos que esto sea solo retórica. Esperamos que este plan sea exitoso, pero no para obtener una guerra; tenemos que trabajar por la paz», agregó Pope.

Anteriormente el lunes (29/9) Trump anunció un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra Israel En Gaza en una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el jefe de la Autoridad Israelí Benjamin Netanyahu.

El plan requería la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de la liberación de docenas de prisioneros palestinos, las armas generales de Hamas, la retirada de las tropas israelíes y la formación del comité tecnocrático y apolitis palestino para gobernar Gaza.

El plan también mencionó la posibilidad de una forma de determinar su propio destino y un estado independiente para Palestina, pero no como una garantía.

Desde octubre de 2023, los soldados israelíes han matado a más de 66,000 palestinos en Gaza, la mayoría de ellos son mujeres y niños. Los bombardeos implacables han hecho que los bolsillos palestinos no sean aptos para la habitación y causen hambre de masa y la propagación de la enfermedad.