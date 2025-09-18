El Papa Leo XIV bendiga PM Modi en el 75º cumpleaños Los líderes mundiales extienden saludos







Una delegación de la Fundación de Minorías Indias, incluidos miembros de Parlamento Satnam Singh Sandhu y Harsh Shringla, junto con el profesor Himani Sood, conocieron al Papa Leo XIV en la ciudad del Vaticano el miércoles con motivo del cumpleaños del primer ministro Narendra Modi.

Según la embajada india en Austria, el Papa Transmitió sus bendiciones al PM Modi y le deseó una buena salud. La reunión se produjo cuando los líderes mundiales en todo el mundo extendieron saludos al primer ministro en su 75 cumpleaños.

«Una delegación de la Fundación de Minorías Indias, incluidos dos miembros del Parlamento, Shri Satnam Singh Sandhu y Shri Harsh Shringla, así como el profesor Himani Sood, conocieron a Su Santidad al Papa Leo XIV en la ciudad del Vaticano con motivo del honoroso primer ministro Shri Narendra ModiEl cumpleaños ayer. HH, el Papa bendijo al primer ministro Modi y le deseó una buena salud «, escribió la embajada en X.

El primer ministro Modi recibió una ola de deseos de otros líderes mundiales en su 75 cumpleaños.

El presidente de la UE, Ursula von der Leyen, también deseó el primer ministro Modi, y este último le agradeció.

En una publicación sobre X, el primer ministro de 75 años dijo: «Siempre un placer hablar con el presidente Ursula von der Leyen. Gracias por sus cálidos saludos de cumpleaños. Encantado de saber sobre la ‘nueva agenda estratégica de la UE-India’ adoptada hoy. India está lista para llevar la relación India-UE al siguiente nivel. Es nuestro compromiso compartido, objetivo compartido y responsabilidad compartida. Seguimos comprometidos con una resolución temprana y pacífica del conflicto de Ucrania «.

PM también agradeció al primer ministro italiano Giorgia meloni por sus deseos de cumpleaños. El primer ministro Modi apreció la amistad de India-Italia y esperaba con ansias fortalecerla aún más.

Presidente ruso Vladimir Putin, presidente de los Estados Unidos Donald Trumpy el primer ministro italiano Giorgia Meloni también transmitió sus mejores deseos para PM Modi en su cumpleaños. PM Modi luego dijo que estaba abrumado por el vertido de deseos desde casa y en el extranjero.

