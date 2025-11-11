El Papa Leo se reunirá con Cate Blanchett y Chris Pine en una audiencia de Hollywood

El Papa Leo será el anfitrión de una reunión de Hollywood en el Vaticano.

El pontífice nacido en Chicago, que también es el primer Papa de Estados Unidos, celebrará una audiencia especial en el Palacio Apostólico del Vaticano el sábado por la mañana a la que asistirán decenas de estrellas, entre ellas Cate Blanchett, Chris PinoViggo Mortensen, Alison Brie, Dave Franco y Monica Bellucci, anunció el Vaticano.

También se espera que asistan al evento, organizado por la oficina de cultura del Vaticano como parte de las celebraciones del Año Santo de la Iglesia Católica, los directores ganadores del Oscar Spike Lee, George Miller, Giuseppe Tornatore y Gus Van Sant.

El Papa «ha expresado su deseo de profundizar el diálogo con el mundo del cine… explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y la promoción de los valores humanos», dijo el Vaticano en un comunicado.

En una señal más de que el Papa León tiene la intención de cultivar una relación estrecha con el medio cinematográfico, el Vaticano compartió cuatro de las películas favoritas del Papa. Ellos son: “Es una vida maravillosa” de Frank Capra (1946), “El sonido de la música” de Robert Wise (1965), “Gente ordinaria” de Robert Redford (1980) y “La vida es bella” de Roberto Benigni (1997).

No hay precedentes en la memoria reciente de un evento de este tipo en el Vaticano, aunque el difunto Papa Francisco organizó en junio de 2024 una reunión de comediantes en el Vaticano que incluía a los presentadores nocturnos estadounidenses Conan O’Brien, Stephen Colbert y Jimmy Fallon.

El anuncio se produce después de que el Papa Leo se reuniera con Robert De Niro y sus hijos, Julian De Niro y Drena De Niro, en el Vaticano la semana pasada. De Niro estuvo en Roma siendo honrado con la Lupa Capitolina, el máximo honor de la ciudad, y asistiendo a la inauguración de su Nobu Hotel Roma en la icónica Via Veneto.

En junio, Al Pacino se reunió con el Papa León en el Vaticano, en lo que fue la primera audiencia oficial entre el primer Papa estadounidense y una estrella de cine.