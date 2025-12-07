El papá de Tommy se muda y Rebecca se conecta

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers del episodio 4 de la temporada 2 de “Landman”, “Dancing Rainbows”, que se estrenó el domingo 7 de diciembre en Paramount+.

El episodio de esta semana de “Landman” es bastante deprimente: comienza con un intento de suicidio y pasa el resto del episodio hablando con y sobre los muertos. Hay mucho arrepentimiento, pero termina con una nota alta: se forja una nueva conexión familiar ¡Y uno de nuestros personajes principales echa un polvo! Siga leyendo para analizar todos los grandes momentos de esta semana, desde el cementerio hasta el dormitorio.

“Keep Your Hands to Yourself” de los satélites de Georgia es la maravilla perfecta de un solo éxito. Me dan ganas de meterme en una pelea de bar con solo escucharlo al comienzo del episodio.

El equipo de “Landman” siempre filma un accidente automovilístico convincente. ¡Qué desastre!

¿Por qué Cooper (Jacob Lofland) no durmió en su camioneta en lugar de en el suelo?

«Te quiero en todas partes». Ah, está bien, Cooper, eso es muy lindo. ¡La estás recuperando!

Me alegro de ser un hombre mayor casado y no estar en la escena de las citas. Ariana (Paulina Chávez) le dijo a Cooper que se fuera, así que él se fue, pero ella quería que él luchara por ella, pero no lo hizo porque le estaba dando espacio… No digo que los sentimientos de nadie estén mal, ¡pero comuníquese directamente aquí, gente! ¡Es agotador!

¡Oh, no, ahora me preocupa que Dale (James Jordan) accidentalmente sufra una sobredosis con Adderall!

Ooh, ¿quién es este galán sentado junto a Rebecca (Kayla Wallace) en el avión privado?

No hay nada sarcástico que decir sobre Cami hablando con la tumba de su marido; como siempre, Demi Moore está fantástica en este programa. ¡Emmy, por favor!

Es muy divertido ver a la siempre serena Rebecca perder la cabeza y montar una escena en este turbulento vuelo. Además, ¡te debe encantar el coqueteo involuntario!

La mirada que da Tommy (Billy Bob Thornton) cuando Angela (Ali Larter) sugiere su lista de reproducción “Sexy Salsa” para el viaje es oro de comedia.

La habilidad de Thornton para decir malas palabras es de primer nivel. Disfruten cómo prepara una comida con la palabra «f-UCK-ing» en la frase «¡Estamos conduciendo a un puto funeral!». ¡Eso es actuar!

Angela y Ainsley (Michelle Randolph) siempre llamando a Nate «Neil» es un chiste maravilloso.

Preguntar: «¿Quiénes son estos malditos payasos?» es una excelente manera de conocer gente nueva.

Maldita sea, apuesto a que la comida en un lugar al borde de la carretera llamado «The Bucket» es muy buena. Y esos perros de maíz también estarían llamando mi nombre…

¡La historia de Tommy sobre su madre es tan triste que apenas podría terminar mis salchichas con maíz!

Llorando mientras TL (Sam Elliott) cuenta la historia del arcoíris de los aspersores.

¡Rebecca desperdiciada parece un pasatiempo divertido!

Oh, oh, Tommy va a cambiar cuando se entere de que Cami se reunió con Gallino (Andy García) y potencialmente puso a la empresa en mayor riesgo.

Obsesionado con la relación de Gallino con Bella (Stefania Spampinato). ¿Es este el matrimonio más saludable que jamás haya aparecido en un programa de Taylor Sheridan?

No creo haber entendido realmente la metáfora de las serpientes y los halcones de Gallino, pero bueno, ¡hicieron un trato!

Qué giro tan terrible para Jerrell (Elijah Collins) después de esa fuga de gas. Espero que mejore!

“Save the Last Dance”, como película reconfortante de Ainsley, es una gran elección.

Oh, no, esta trágica historia de fondo del SMSL explica muchas cosas.

Ah, Rebecca, ¡está bien que te hayas divertido! ¡Abrázalo!

¡Sí, el abuelo se muda! ¡Cambiemos las cosas!

«No estoy seguro de merecer esto». Oh, está bien… un último llanto antes de terminar.

Hasta la próxima, comenta a continuación tu cosa favorita sobre el nuevo y sexy petrolero de Rebecca, Charlie (Guy Burnet). Es su variedad de productos de baño, ¿verdad?