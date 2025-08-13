El panel Secret Lives of Mormon Wives establecido para una cumbre ejecutiva sin guión

Una profunda inmersión en el exitoso lanzamiento de la exitosa serie Hulu «La vida secreta de las esposas mormonas«Se encuentra entre los paneles y las discusiones que tendrán lugar el martes 9 de septiembre durante la segunda anual Cumbre ejecutiva sin guión. El evento, realizado por el grupo comercial de la industria de la producción sin guión NPACTtendrá lugar en el Skirball Cultural Center en Los Ángeles.

El evento de un día reunirá a los ejecutivos y productores para discutir el futuro del negocio sin guión, «incluidas las tendencias creativas, las estrategias emergentes de negocios y de inversión, estrategias de marca y socios, y más», dijo el Org. El enfoque de este año se centrará especialmente en la creciente industria creadora y el talento proveniente de ese mundo, y cómo eso continuará informando a la próxima generación de programación sin guión.

«La vida secreta de las esposas mormonas» cae en esa línea, ya que se centra en el grupo «Momtok» de Tiktok Influencer-Moms. El programa, que recientemente fue nominado para un Emmy en la categoría de programa de realidad no estructurada sobresaliente, será representada en el panel por Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de entretenimiento alternativo y sin guión, Walt Disney Television; productor ejecutivo Jeff Jenkins (presidente de Jeff Jenkins Productions, una empresa conjunta con 3bmg); La productora ejecutiva Lisa Filipelli (socia, Select Management Group), y algunas de las estrellas del programa se anunciarán más adelante.

Otras sesiones durante el día incluirán chats con el empresario y creador Jordan Matter, Sony Pictures TV no ficción Prexy Eli Holzman y A+E Global Media de programación Rob Sharenow.

También listo para hablar en paneles: Hali Anastopouli (Get Me Out Productions), Rosanna Bilow (CAA), Ryan Broussard (Wrapbook), Samir Chaudry (The Colin y Samir Show), Luke Kelly-Cline (Hartbeat), Toni Gray (Dhar Mann Studios), Sammie Hao (Reelshort), Jeff Hasler (original (original (Original sroducts), Parker, Parker, Parker, Parker, Parker, Parker, Parker, Parkersersers (Studyuse, parkers (Studios, parkers (Studios, parkers (Towersersers (original (original (original (original (Origen Una compañía de entretenimiento V10), Ryann Lauckner (Fulwell Entertainment), Gregg Moscot (Moscot Global Production Services), Sara Rea (Hello Sunshine), Colin Rosenblum (The Colin y Samir Show), Banks Tarver (izquierda/derecha), Courtney White (Wheelhouse Entertainment) y Jessica Zalkind (Wayhohouse Entertainment).

«La cumbre sin guión se ha convertido rápidamente en el foro de referencia para los principales productores y ejecutivos sin guión para obtener información y compartir estrategias sobre el futuro de nuestro negocio en rápida evolución», dijo la gerente general de NPACT Michelle Van Kempen y Daniel Rosenberg, vicepresidente senior de desarrollo de negocios globales en Sistemas de Talentos, en una declaración conjunta. «Este año tiene que ver con el cambio y la adaptación, incluida una inmersión profunda en el efecto que la economía creadora está teniendo en los medios y la producción heredados. Sin guión, se basó en la innovación, el emprendimiento y la oportunidad de adoptar, y estamos entusiasmados de presentar información vital a los líderes de nuestra industria a medida que continúan triunfando y dando forma al futuro».

NPACT y los sistemas de talento (Staff Me Up, Cast It Reach, Casting Networks y Spotlight) copresentarán la cumbre.