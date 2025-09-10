El panel parlamentario busca verificaciones de hechos obligatorias para abordar noticias falsas







Llamando a las noticias falsas una amenaza para el orden público y el proceso democrático, un comité parlamentario ha recomendado modificar las disposiciones penales, aumentar la multa y arreglar la responsabilidad para abordar el desafío.

En su borrador de informe adoptado el martes, el Comité Permanente de Comunicaciones y Tecnología de la Información también ha pedido la presencia obligatoria de mecanismo de verificación de hechos y el Defensor del Pueblo interno en todas las organizaciones de medios impresos, digitales y electrónicos.

Las fuentes dijeron que el comité ha hecho una serie de sugerencias, incluido un esfuerzo de colaboración entre todos los titulares de estaca que cubren los controles de hechos gubernamentales, privados e independientes para abordar el desafío de las noticias falsas.

El comité encabezado por BJP MP Nishikant Dubey Adoptó el informe por unanimidad, mostrando un apoyo de partidos cruzados para los esfuerzos intensificados para manejar la amenaza de las noticias falsas, agregaron las fuentes.

El comité desea que el Ministerio de Información y Radiodifusión garantice que el mecanismo de verificación de hechos y el Defensor del Pueblo interno se hagan obligatorios en todas las organizaciones de medios impresos, digitales y electrónicos del país, dijo una de sus recomendaciones.

El borrador del informe está dirigido a la electrónica y Ministerio de Tecnología de la Información Además, como el comité también analiza este ministerio. Es probable que el informe sea adoptado por el Parlamento durante la próxima sesión.

Al solicitar asignar responsabilidad a los editores y jefes de contenido para el control editorial, a los propietarios y editores para fallas institucionales, e intermediarios y plataformas para vender noticias falsas, subrayó la necesidad de modificar las disposiciones penales en los actos y reglas existentes para tomar medidas enérgicas en su publicación y transmisión.

Sin embargo, el comité agregó que esto debería involucrar y surgir de un ejercicio de construcción de consenso entre los organismos de los medios y los estacos relevantes. El comité es de la opinión de que la cantidad de multa puede aumentarse para que sea lo suficientemente disuasorio para los creadores y editores de noticias falsas, agregó. El panel también señaló que la ambigüedad marsa la descripción existente de la información errónea y las noticias falsas, y le pidió al ministerio que la definiera incorporando cláusulas adecuadas en el mecanismo regulatorio actual para impresión, electrónica y medios digitales.

Debe hacerse mientras se mantiene el delicado equilibrio de combatir la información errónea y la protección de la libertad de expresión y los derechos individuales garantizados por la Constitución.

Al marcar noticias falsas con vínculos transfronterizos y reconocer complejidades involucradas, el comité ha recomendado la colaboración inter ministerial a nivel nacional y cooperación multilateral con organismos internacionales.

El gobierno puede emular las mejores prácticas adoptadas por otros países, por ejemplo, la ley francesa sobre información errónea de las elecciones y tener un pequeño pero dedicado grupo de trabajo inter ministerial para tratar temas relacionados con la información errónea transfronteriza y las noticias falsas con representantes de la información y la transmisión, Asuntos externosMinisterios de tecnología electrónica y de la información, además de expertos legales, dijo.

Abogando por la estrecha coordinación entre diferentes ministerios para desarrollar soluciones legales y tecnológicas concretas para identificar y procesar a las personas y entidades responsables de difundir noticias falsas generadas por AI, el comité dijo que las herramientas de IA deben aprovecharse con la supervisión humana para hacerlo.

El Comité recomienda la coordinación interministerial para explorar la viabilidad de los requisitos de licencia para los creadores de contenido de IA y el etiquetado obligatorio de videos y contenido generados por IA, y informarlos sobre la acción tomada en el asunto en consecuencia, según el informe.

El Comité también ha instado a los Ministerios a formular el marco de reparación de quejas con límite de tiempo concreto e implementar el sistema de seguimiento digital de las quejas, dijeron las fuentes.

El comité solicitó al Ministerio que considerara, durante su consulta con Stake-Holders, un plan de estudios integral de alfabetización mediática que puede diseñarse para el viaje educativo de un alumno. También se puede considerar la capacitación de los maestros, instructores, bibliotecarios, etc. a nivel escolar. Además, la campaña de concientización pública, las directrices y los marcos para la alfabetización en los medios son esenciales para alentar el pensamiento crítico.

El comité puede estar informado del resultado concreto de las deliberaciones a este respecto.

El Ministerio también puede informar al Comité sobre la acción concreta tomada por el Ministerio de Educación con respecto a las sugerencias de PCI para tener estudios de medios incluidos en el plan de estudios para los niños.

La mayoría de las partes interesadas, dijo el comité, han suscitado preocupación por la cláusula de puerto seguro bajo la Sección 79 de la Ley de TI de 2000, que exime las plataformas digitales de la responsabilidad de cualquier contenido de terceros sujeto a ciertas salvaguardas.

Para la mayoría de los editores de noticias digitales o las principales plataformas intermedias de redes sociales, el modelo de ingresos es tal que el contenido sensacional y potencialmente falso obtiene más tracción y los algoritmos de dicha plataforma amplifican aún más dicho contenido, dijo.

Durante el examen del tema, la mayoría de las partes interesadas expresaron su preocupación relacionada con la amplificación de noticias falsas a través de sesgos algorítmicos porque este círculo vicioso a menudo conduce a la viralidad de las noticias falsas, dijo el comité, instando a la información y el ministerio de transmisión para garantizar un mecanismo de coordinación interminiestra.

El panel respaldó multas más estrictas y sanciones para los delincuentes reincidentes, establecer un cuerpo regulatorio independiente, utilizar herramientas tecnológicas como AI Para frenar la propagación de la información errónea para abordar el problema.

La propagación desactivada de la información errónea, particularmente las noticias falsas, se ha convertido en un desafío global, ya que representa una seria amenaza para el orden público al desencadenar sentimientos fuertes y confusión, procesos democráticos, reputación individual, mercado de valores a través del comercio de información privilegiada y manipulación del mercado y la credibilidad de los medios de comunicación, según el borrador del informe.

