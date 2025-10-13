El PAN acoge con satisfacción la propuesta de reconstruir el internado islámico Al Khoziny utilizando la APBN, pero…

Jacarta – Vicepresidente General del Partido del Mandato Nacional (PAN), Eddy Soeparno apoya la propuesta desarrollo repetir internado Al Khoziny usar Presupuesto público. Según él, muchos otros internados islámicos tienen edificios antiguos, por lo que es necesario renovarlos al máximo.

«Doy la bienvenida a lo que ha transmitido el gobierno de que llevará a cabo inspecciones, investigaciones y estudios de todos los edificios de los internados islámicos en toda Indonesia. Debido a que muchos de ellos son antiguos, muchos de ellos fueron construidos tal vez con un presupuesto que no era óptimo, por lo que el estado de los internados islámicos debe ser revisado nuevamente por motivos de seguridad», dijo Eddy a los periodistas en el Complejo del Parlamento de Senayan, Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Sin embargo, Eddy recordó que el uso del presupuesto estatal debe contabilizarse adecuadamente. Dijo que el internado islámico que se construirá debe llevarse a cabo. auditoría primero antes de utilizar el presupuesto de un país.

«Dado que es necesario contabilizar el presupuesto presupuestario para cualquier actividad, creo que primero es necesario realizar una auditoría del desarrollo del internado islámico, que tal vez utilice el presupuesto presupuestario», dijo el vicepresidente del MPR RI.

«Para que si el presupuesto se utiliza nuevamente para la construcción, se pueda rendir cuentas adecuadamente al público. Sería bueno que primero se hiciera una auditoría, ya sea de una auditoría financiera, de una auditoría de construcción, de una auditoría de construcción, etc.», continuó.

Por otro lado, Eddy afirmó que la auditoría del edificio se aplica a todos los demás internados islámicos, no sólo a Al Khoziny.

«Creo que esto se aplica no sólo a los internados islámicos que sufrieron un desastre ayer, sino a todos los internados islámicos existentes, por lo que esperamos que el aspecto de la rendición de cuentas también pueda ser el principal foco y atención», dijo.

Ruinas de edificios en el internado islámico Al Khoziny, Sidoarjo

Anteriormente, el Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, habló sobre la propuesta de construir y reparar edificios de internados islámicos (ponpes) utilizando el presupuesto de ingresos y gastos del estado (APBN).

Esta propuesta surgió tras la tragedia del derrumbe del edificio del internado islámico Al Khoziny, Sidoarjo, Java Oriental, en el que murieron decenas de estudiantes.

«Sí, después del incidente de ayer surgieron varias ideas. Una de ellas es si es posible que el desarrollo del internado islámico provenga de la financiación estatal», dijo Prasetyo a los periodistas en Kertanegara, en el sur de Yakarta, citado el lunes 13 de octubre de 2025.