El palacio se disculpa por Ojol asesinado despotricado por Rantis Brimob: ¡la policía debe ser paciente!

Yakarta, Viva – fiestas Palacio El presidente se disculpa por el incidente de la muerte de un taxista de motocicleta en línea (ojol) Runpido por vehículos tácticos (Rantis) Brote En el área de Jalan Penjarnihan I, Bendungan Hilir, Central Yakarta, jueves por la noche.

El incidente ocurrió cuando la policía intentó disolver la masa de manifestaciones que anteriormente se celebraron en el área de construcción del Parlamento RI, Senayan, Central Yakarta.

«Nos disculpamos por cualquier incidente que ciertamente no queremos», dijo el Ministro del Estado Praseteto Hadi en su declaración escrita, el jueves 28 de agosto de 2025.



Barcuda Captura de pantalla Lindas Men usa chaquetas Ojol.

El portavoz del presidente Prabowo Subianto enfatizó que su partido había coordinado con la policía para investigar inmediatamente el vehículo táctico BRIMOB. Lamentó el incidente y no quería que se repitiera el incidente.

Prasetyo apeló a la policía que aseguró la manifestación para detenerse y no cometer actos de violencia.

«Pedimos específicamente a la policía que permanezca paciente y tome medidas de seguridad con gran cuidado, incluida la atención especial al incidente», dijo Praseteto.

Mientras tanto, el jefe general de la policía nacional Policía Listyo Sigit Prabowo entregó una profunda disculpa por el incidente. Afirmó que su partido estaba buscando el paradero de la víctima mientras aseguraba el manejo de las filas internas.

«Lamento los eventos que ocurrieron y se disculpan profundamente. En este momento, estamos buscando el paradero de la víctima, y ​​pido que ProPam haga más manejo. Una vez más nos disculpamos profusamente por las víctimas y toda la familia y también a toda la familia extendida de Ojol», dijo Listyo.

El ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, agregó, había pedido al jefe de policía de Metro Jaya, el jefe de la División de Policía de ProPam, al equipo de Pusdokkes para que bajara directamente para manejar este caso.

«Hasta ahora le pedimos al jefe de policía regional, Kadiv ProPam, y al equipo de Pusdokkes que encuentren el paradero de las víctimas», dijo.



Personal y visitantes de los fideos de la policía que quieren atrapar manifestantes

Anteriormente, se dijo que el viral en las redes sociales Kabar en la chaqueta de taxi en la motocicleta en línea fue golpeado hasta que un automóvil Barracuda Brimob.

Uno de ellos fue publicado por la cuenta X @Nchupakabr50581. El hombre en la chaqueta de Ojol fue aplastado durante la manifestación en el parlamento indonesio que condujo al caos. Todavía no se sabe si el destino del hombre murió o no.

«Ojol fue golpeado por un automóvil Brimob», como se cita de la cuenta, jueves 28 de agosto de 2025.

Según el video recibido, el incidente comenzó cuando el automóvil táctico quería dispersar las masas caóticas y chocarse con las autoridades. El auto dividió la masa de la masa para dispersarlos.

Fue entonces cuando había un hombre en la chaqueta de Ojol golpeado. El auto se detuvo por un momento. Sin embargo, entonces el hombre parecía ser aplastado. Al ver esto, las masas que inicialmente se escaparon tenían miedo de ser perseguidos en lugar de perseguir el automóvil y dañarlo.