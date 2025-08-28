El palacio reveló la figura que iba a ser un jabat del ministro de Hajj, ¿quién era él?

Yakarta, Viva -El Gobierno está preparando la formación del Ministerio de Hajj después de que el borrador de la Ley del Hajj se apruebe en la reunión plenaria de DPR. Ministro de Estado (Estadersneg) Ri, dijo Praseteto Hadi, el gobierno ahora está acelerando el proceso administrativo y los estudios técnicos para que el nuevo ministerio se forme de inmediato.

«Es cierto que ayer ha sido aprobado en la plenario de DPR. Nosotros, el gobierno, el maratón está estudiando y completando la formación del Ministerio de Hajj según lo obligado a la ley. Palacio Presidencial, Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

PPIH Arabia Saudita 2025 Liberando el regreso de los peregrinos indonesios en Medina

Cuando se le preguntó si el jefe de la Agencia de Organización del Hajj (BPH) se convertirá automáticamente en el Ministro de Hajj, el Secretario de Estado dijo que era la prerrogativa del presidente.

«Es probable que (el jefe de BP Hajj pueda ser el Ministro de Hajj), pero estamos esperando la decisión del Presidente. Si se ha decidido y firma la formación del Ministerio de Hajj, así como más tarde, nombrará a su ministro allí», explicó.

El gobierno está apuntando al proceso de establecer el Ministerio de Hajj para que se ejecute rápidamente para que la preparación de los servicios de peregrinos en el próximo año se pueda hacer de manera más óptima.

Se informó anteriormente, el presidente de la Comisión VIII de la Cámara de Representantes, Marwan Dasopang, dijo que el jefe de la Agencia Organizadora del Hajj (BP), Mochamad Irfan Yusuf, alias Gus Irfan, sería el ministro de Hajj.

Esto fue transmitido por Marwan en una reunión de trabajo de la Comisión VIII con el Ministerio de Religión y BP Hajj, miércoles 27 de agosto de 2025.

Durante la reunión, mencionó el término Gus Irfan como el jefe de BP Hajj cambiaría a Ministro de Hajj y Umrah.

La cumbre de la peregrinación de 2025, Wukuf en Arafat 9 Zulhijah 1446 H

«Y, por supuesto, más tarde, Gus Irfan ya no es el jefe de la agencia, convirtiéndose en ministro», dijo Marwan en una reunión.

Mientras tanto, el Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar ya no trata el tema de Hajj y Umrah. Marwan dijo que el Ministro de Religión Nasaruddin Umar se centrará en cuidar los intereses de las comunidades religiosas.

«Porque inmediatamente el Ministro de Religión ya no se ocupa de los asuntos del Hajj, realmente se convierte en un clérigo para cuidar los intereses de las comunidades religiosas, por lo que es apropiado ser anregarantta kiai haji nasaruddin mar», dijo.