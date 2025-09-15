El palacio respeta las reglas de la KPU sobre la confidencialidad del diploma presidencial y vicepresidencial

Yakarta, Viva – Viceministro Ministro de Estado (Wamensesneg) Juri Ardiantoro abre votos sobre las reglas KPU relacionado documento Los requisitos de registro para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no pueden revelarse al público sin aprobación. Hizo hincapié en que el gobierno no podía interferir en la decisión.

«Sí, ha sido explicado por la KPU, que son sus directrices. No podemos, la KPU es una institución independiente, por lo que en su operación no puede ser influenciado por otras instituciones, por el ejecutivo.



Ilustración de la boleta electoral

El gobierno, dijo el jurado, siempre respeta la autoridad de la KPU. «Respetamos», dijo.

Para obtener información, la Comisión General de elecciones (KPU) cerrará la reunión de información en el documento de requisitos del candidato presidente y candidatos vicepresidenciales en las próximas elecciones de 2029. Esto fue declarado por el decreto de KPU número 731 de 2025, que se determinó el 21 de agosto de 2025.

La decisión declaró que «establecer el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida por la Comisión Electoral General».

Algunos documentos de requisitos para registrar candidatos presidenciales y vicepresidenciales no se pueden abrir al público sin aprobación, incluso sobre grado.

Hay 16 puntos de decisión, que luego los documentos de requisitos no serán revelados por la KPU al público. Hay dos puntos que están en el centro de atención, incluido el octavo punto es un currículo vitae, un perfil corto y un historial de cada candidato.

Luego, en el punto 12 de la excepción de la evidencia de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de aprendizaje u otro certificado legalizado por la unidad de educación o el programa de educación secundaria.

«Basado en el decreto de la KPU 731/2025, ha establecido información sobre el documento de los requisitos para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales (segundo dictamen) ha sido excluida dentro de los 5 años, excepto el secreto que se revela para dar la aprobación y/o divulgación por escrito en relación con el cargo de alguien en el cargo público», dijo el presidente de KPU, en su estado de la declaración en su estado de la declaración, en su estado de septiembre.

La KPU evalúa las consecuencias del peligro si los documentos de requisitos se abren al público, incluidos los diplomas. Porque, la información se utiliza para los requisitos de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales presidenciales.

«Las consecuencias de los peligros de la apertura de la información. La información sobre el documento de los requisitos del par de candidatos presidenciales y vicepresidenciales se utiliza en el proceso de las etapas de registro de la pareja de candidatos presidenciales y vicepresidenciales», dijo Afif.