El palacio pide a los funcionarios que no usen arbitrariamente sirenas y estribas

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg), Prasetyo hadi recordar oficina no usar sirena Y Estrobos arbitrariamente.

Praseteto confirmó esto para responder a la aparición del movimiento ‘ Tot Tot Wuk‘Como una forma de protesta de la comunidad para el surgimiento del abuso de sirena y las lámparas estroboscópicas por vehículos no perjudiciales.

Explicó que el uso de estribas y sirenas debe prestar atención a otros usuarios de la carretera. Aunque, en este caso, su uso está regulado en la ley.

«De hecho, existe una ley que la regula, pero más que eso, incluso si entonces se usa la instalación, por supuesto, debemos prestar atención a la propiedad de las personas, luego prestar atención al orden de otros usuarios de la carretera», dijo Prasetyo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, citado el sábado 20 de septiembre de 2025.

«Eso no significa usar la instalación, puede ser arbitrariamente o ser así», continuó.

Prasetyo nuevamente recordó que el uso de la luz estroboscópica y la sirena no excede los límites razonables. Porque, dijo, el uso de la luz estroboscópica y la sirena para la efectividad del tiempo.

«Una vez más, lo que podemos hacer es apelar continuamente que estas instalaciones no deben usarse para algo que exceda los límites de la razonabilidad, aún tenemos que prestar atención y respetar a otros usuarios del servicio», concluyó Prasetyo.