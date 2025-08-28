El Palacio le pide a la Policía Nacional que complete a la muerte del Rantis Brimob Lindas Ojol

Yakarta, Viva – Palacio El presidente habló sobre la desgarradora tragedia que ocurrió durante la manifestación frente al complejo del Parlamento, Yakarta, jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.ojol) Asesinado después de presuntamente aplastado por el vehículo táctico de Barracuda (Rantis) Brote Cuando las autoridades intentaron disolver las masas.

Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo Hadi, quien también es portavoz del presidente de la República de Indonesia, le pidió a la policía que investigara a fondo el incidente.

«Pedimos específicamente a la policía que permanezca paciente y tome medidas de seguridad con precaución, incluida la atención especial al incidente», dijo Praseteto Hadi, jueves 28 de agosto de 2025.

El palacio le pide a la policía que actúe con cautela

Prasetyo, quien se llama familiarmente PRAS, enfatizó que el palacio continúa monitoreando la situación y coordinando con la policía para que las condiciones sigan siendo propicias.

«No importa cuán pequeño si hay eventos, por supuesto, todos nos arrepentimos, y no queremos que eso suceda», dijo.

También transmitió una disculpa por el incidente que mató a los civiles.

Cronología de rantis brimob rinds ojol

Este evento fue claramente grabado en varios videos que circulan en las redes sociales. En la grabación, parece que un vehículo táctico Barracuda condujo en el área de Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, Central Yakarta. Un motociclista vio al vehículo corriendo, luego pisó el gas saliendo de la ubicación.

Los residentes enojados pudieron perseguir la rama al no toldo Casablanca Jalan Jalan.

Según los informes, la víctima, un piloto de Ojol, murió cuando fue llevado a un hospital en el centro de Yakarta.

La policía prepara una conferencia de prensa

Mientras tanto, la información que circula entre los periodistas dijo que el Jefe de Policía de Metro Jaya, Inspector General de Policía. Kararioto, celebrará una conferencia de prensa relacionada con este incidente en RSCM, Central Yakarta, alrededor de las 23:00 WIB.

Anteriormente, las manifestaciones que comenzaron en la tarde frente al complejo MPR, DPR y DPD RI terminaron en el caos. Las masas se negaron a ser disueltas por la fuerza por la policía que disparó gases lacrimógenos y cañones de agua. La acción fue piedras recíprocas, petardos, a botellas de vidrio.

Los enfrentamientos estallaron en varios puntos alrededor de Senayan, incluyendo Penyering Road, Penjompongan Street, Hilir Dam, KS Tubun Petamburan y Palmerah.