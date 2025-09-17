El palacio evaluará el puesto del comisionado Angga Raka Prabowo

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (MenseNeg), Praseteto Hadi dijo que su partido realizaría una evaluación del puesto Angga raka prabowo como El comisionado principal PT Telkom Indonesia.

La evaluación se llevó a cabo después de que Angga Raka fue inaugurado como Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno el miércoles 17 de septiembre de 2025.

«Ahora que se le pedirá que sea el jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno, veremos la primera evaluación en términos de legislación, el segundo en términos de su función», dijo Praseteto a los periodistas en el Palacio del Estado, Central Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Prasetyo explicó en términos de su función, dio un ejemplo, por ejemplo, en este momento, Angga, que todavía estaba sirviendo como Wamenkomdigi en línea con su posición como jefe de la Oficina de Comunicación del Gobierno.

«Si para llevar a cabo funciones, por ejemplo, por ejemplo, en este momento sigue siendo un diputado Wamenkomdigi, es parte de ejecutar estas dos funciones para hacerlo más óptimo», dijo.

Dijo que todo este tiempo aquellos que se sentaron en la posición del Comisionado eran parte de la tarea de acuerdo con sus deberes y funciones.

Anteriormente informó, el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Angga Raka Prabowo oficialmente inaugurado como jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno.

Antes de inaugurar a Angga, Prabowo desestimó por primera vez al jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO) Hasan Nasbi.

El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, en Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Además, Prabowo lideró la lectura del juramento contra Angga Raka Prabowo.

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su ser de mi Darmabakti en la nación y el estado», dijo Prabowo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible, con pleno sentido de responsabilidad», continuó.