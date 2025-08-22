El palacio está esperando la decisión del KPK de determinar el destino del viceministro Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Prasetyo hadi dijo que su partido estaba esperando una decisión oficial de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Antes de determinar el destino del viceministro de mano de obra (Viceministro) Immanuel Ebenezer o Noel.

Se sabe que Immanuel Ebenezer fue arrestado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) en la Operación de arresto (OTT) el jueves 21 de agosto de 2025.

«Sí, todavía no, todavía estamos esperando una explicación oficial del KPK. Estamos esperando la decisión del KPK esta tarde», dijo el Ministro de Estado (Mensesneg), Praseteto Hadi, viernes 22 de agosto de 2025.

Prasetyo enfatizó que el principio de presunción de inocencia permaneció vigente. Según él, los pasos del nuevo palacio se tomarán después de que haya certeza legal del KPK.

«Todavía no, tenemos que hacer el principio de presunción de inocencia. Si más tarde se liberará el KPK de los resultados de la OTT sobre la persona en cuestión, entonces haremos un seguimiento», dijo.

Se aseguró de que el presidente Prabowo Subianto hubiera recibido un informe relacionado con el arresto de Noel. Sin embargo, Prabowo entregó completamente el proceso legal al KPK.

«El Sr. Presidente ha recibido un informe. Respeta el proceso en el KPK y está invitado al proceso legal que se llevará a cabo», dijo Praseteto.

Con respecto al posible cambio de funcionarios, Pras enfatizó que no hubo discusión sobre el reemplazo de Noel.

«Todavía no (determinando a su sucesor), todavía hay un ministro», dijo.