El Palacio enfatizó que el Jefe de la Policía Nacional nunca había presentado el Equipo de Reforma de la Policía Nacional hasta que Prabowo fue rechazado.

Yakarta, Viva – Subrayó el Ministro del Secretario de Estado (Menesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi Jefe de la Policía Nacional General Listio Sigit Prabowo Nunca presentó los nombres que servirán como comité. Reforma Polri formada por el presidente Prabowo Subianto.

También negó que los nombres presentados por el Jefe de la Policía Nacional fueran realmente rechazados por Prabowo.

«¿Quién dijo? ¿De dónde vino la información? El jefe de policía nunca presentó un nombre y nunca hubo un rechazo (por parte del presidente)», dijo Prasetyo en el Palacio de Estado, en el centro de Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Jefe de la Policía Nacional, General Pol. Listyo Sigit Prabowo

Por otro lado, Prabowo ha designado 9 nombres que llenarán el Comité Nacional de Reforma de la Policía. Prasetyo dijo que el puesto lo ocuparía el exjefe de la Policía Nacional y un profesional en su campo.

«Los miembros son aproximadamente nueve personas. Sí, varía, pero ciertamente aquellos que tienen competencia en el campo del derecho y figuras que tienen experiencia y competencias en el campo. policía«Dijo Prasetyo.

Sin embargo, Prasetyo se mostró reacio a especificar los nombres de las nueve personas. Pidió a todas las partes que tengan paciencia.

«Ya (hay nombres). Sólo esperando a ser anunciado. Más tarde esperando los nombres», explicó Prasetyo.

Prasetyo confirmó además que el equipo Prabowo será inaugurado pronto. También abrió la posibilidad de la toma de posesión esta semana.

«Esperen la fecha del juego, habrá un día especial. Insha Allah», concluyó.

Para obtener información, el Ministro Coordinador de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos, Inmigración y Correccional (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, transmitió que el Comité Nacional de Reforma de la Policía formado por el presidente Prabowo Subianto se anunció a más tardar a mediados de octubre de 2025.

El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo

«Creo que tal vez a más tardar a mediados de octubre la comisión (Comité, Ed.) anunciará la reforma de la policía», dijo Yusril, durante una conferencia de prensa en Yakarta el viernes, que la finalización del Comité Nacional de Reforma de la Policía estaba esperando el regreso del presidente de sus viajes al extranjero.

Dijo que se había previsto que varios nombres llenaran el comité en cuestión, como el ex presidente del Tribunal Constitucional, Jimly Asshiddiqie, y el ex ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud MD.