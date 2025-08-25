El palacio abre la voz sobre el ministro no ha estado sirviendo un año para obtener un título honorario

Lunes 25 de agosto de 2025 – 19:12 Wib
Yakarta, Viva – Ministro El Secretario de Estado (Mensesneg) de la República de Indonesia, Prasetyo Hadi, habló con respecto a varios ministros del gabinete rojo y blanco que recibieron el grado de servicios y honor, aunque ni siquiera un año de cargo desde que fue inaugurado el 21 de octubre de 2024.
Prasetyo explicó al presidente Prabowo Subianto dio Signo honorario Esa es una forma de aprecio por los logros logrados durante 10 meses que sirven como ministros.
«Por ejemplo, en términos de comida. Entonces, si estabas mirando allí, había un ministro de coordinación de alimentos (Zulkifli Hasan), entonces estaba el Ministro de Agricultura (Andi Amran Sulaiman). Así que no fue porque representaba al gabinete, no.
El político del Partido Gerindra agregó que el presidente Prabowo tenía su propia consideración para dar el título de servicio y honor a sus ministros.
«Luego fue medido por el presidente para varios miembros del gabinete que, aunque solo 10 meses, fueron considerados que lograron logros extraordinarios», dijo.
Por otro lado, 141 personas que recibieron este premio eran muchas que nunca habían recibido un título honorario. De hecho, dijo, su contribución a la nación se consideró extraordinaria.
La siguiente es una lista de ministros de gabinete rojo y blanco que reciben servicios y honor:
1. Ministro Coordinador (Menko) para comida, Zulkifli Hasan recibió el título de estrella honoraria de la República de Indonesia
2. Ministro coordinador de empoderamiento humano, Muhaimin Iskandar, recibió un título honorario
3. Ministro coordinador de infraestructura y regulación de la región, Agus Harimurti Yudhoyono, recibió el título de Mahaputera Main
4. Ministro de Energía y Recursos Minerales Bahlil Lahadalia recibió el título de Mahaputera Adipurna Star
5. Ministro de Asuntos Sociales (Ministro Social) Saifullah Yusuf recibió el título de Mahaputera Adipurna Star
6. Ministro de Agricultura (Mentan) Andi Amran Sulaiman recibió el título de Mahaputera Adipurna Star
7. Seskab Teniente Coronel Teddy Indra Wijaya ganó el título de Mahaputera Main Star
8. Ministro de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi recibió el título de Mahaputera Main
9. Ministro de Educación Primaria y Secundaria (Ministro de Educación) Abdul Mu’ti recibió el título
10. Ministro de Comunicación y Digital, Meutya Hafid ganó el título de Mahaputera Main
11. Ministro de Relaciones Exteriores (Ministro de Relaciones Exteriores) Sugión ganó el título de Mahaputera Main
12. Ministro de cultura Fadli Zon recibió el título de estrella honoraria Mahaputera Utama
13. Viceministro de Comunicación y Angga Digital Raka Prabowo recibió el título de Star Mahaputera Pratama
14. Viceministro Ministro de Estado Juri Ardiantoro recibió el título de Star Mahaputera Pratama
15. Viceministro de Agricultura Sudaryono recibió el título de Star Mahaputera Pratama.
