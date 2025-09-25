El pájaro que se disparó







Los jugadores van y vienen, pero Dickie Bird todavía tiene el mundo de cricket envuelto alrededor de su dedo índice «. Estas palabras aparecieron en una función realizada por la edición dominical de este periódico en 1994.

Ahora, después de la desaparición de Harold ‘Dickie’ Bird, podemos decir: «Los árbitros van y vienen, pero su dedo índice de veredicto no es lo único que el mundo de cricket recordará el árbitro más popular del juego». Bird fue uno de los grandes personajes del juego: divertido pero firme, excéntrico pero agudo y, para colmo, uno que sirvió el juego mucho después de sus mejores años en el campo.

Club de cricket del condado de Yorkshire (YCCC), que representó en primera clase cricket Antes de ponerse el abrigo del árbitro, aprovechó su participación que fue más allá de las meras visitas. La muerte de Bird provocó homenajes en abundancia del mundo de cricket, pero había uno que era particularmente entrañable. Llegó de Marof Khan, un jugador de cricket criado en Mumbai, que ahora vive en Yorkshire.

“I was fortunate to spend time with him in Yorkshire, and what always stood out was his consistency of character. He was always the first to arrive at the ground, always ready for a chat, and always offering confidence and encouragement to those around him. That generosity and kindness left a mark on everyone he met. Dickie was far more than one of the finest umpires the game has ever known – he was an icon of cricket, whose humour, passion, and integrity embodied the very spirit of El deporte.

Los excéntricos a menudo se malinterpretan, pero también son generosos. Bird fue, y la calidad se acerca sutilmente en esta anécdota que lo presenta. Mientras Bird y Tom Spencer corrieron al Pabellón después de que el último wicket australiano fue reclamado por el Indias Occidentales A las 8.55 pm en la final de la Copa Mundial de 1975 en Lord’s, un Spectator mordió la gorra de Bird. Al año siguiente, Bird estaba en Londres para oficiar en el partido del campeonato del condado de 1976 entre Middlesex y Surrey. Mientras viajaba en un autobús, notó un director de orquesta en las Indias Occidentales con la misma gorra. «Disculpe, pero ¿de dónde sacaste esa gorra blanca», preguntó Bird? «Hombre, ¿no has oído hablar de Mr Dickie Bird, el gran árbitro de la prueba? Este es una de sus famosas gorras blancas, y estoy muy orgulloso de ello. Lo quité de la cabeza en la final de la Copa Mundial de 1975 cuando nosotros [West Indies] vencer a los australianos en Lord’s. Todos corrimos al campo y gané la carrera por la gorra de Dickie Bird ”, comentó el director. Ahora, Bird tenía derecho a exigir su gorra de vuelta, pero él decidió no, permitiendo que el hombre disfrute de su tesoro. ¡Eso también es generosidad, aparte del hecho de que a menudo donó sus capas blancas para ser subastadas para varias organizaciones benéficas!

La popularidad de Bird no podría haber crecido en la década de 1970 si no hubiera sido por el hecho de que fue calificado como un buen árbitro por los equipos visitantes. Hemos leído sobre los lados que tienen un problema con su Constante de David contemporáneo, pero no de Bird. En nuestra conversación de 1995, me contó con orgullo cómo las Indias Occidentales de 1973 solicitaron el Junta de cricket de Inglaterra (entonces conocido como la Junta de Pruebas y Cricket del Condado) para nombrarlo para otra prueba que los presenta, después de cumplir con el deber en la segunda prueba en Birmingham. Esto fue después de su prueba de debut en el mismo año contra los neozelandeses. «El árbitro es la aplicación, la dedicación, la concentración y el sentido común. Pero ganar respeto de los jugadores es lo más importante. Si lo tienes, entonces has ganado tres cuartos de la batalla», dijo.

Si Bird hubiera estado oficiando hoy, se le habría visto a menudo en diferentes partes del mundo, pero estaba agradecido por cualquier tarea que se le ocurriera. Me pregunto cuántos de los árbitros que cumplen con la Copa de Asia en curso saben que Bird ofició en la edición de 1984, que India ganó. Bird simplemente no podía creer que se aprovechó en un torneo que se celebró en el desierto.

No tenía ningún reparo al admitir que había cometido errores arbitrarios. «Todos los fabrican, y también lo tienen. Todo lo que puedo decir es que el hombre que comete la menor cantidad de errores va a la cima», dijo Bird.

Imran Khan, quien fue uno de los primeros jugadores en hacer campaña por los árbitros neutrales, pensó en el mundo del pájaro. “Desearía que todos los árbitros se acercaran al estándar de Pájaro dickie¿Quién es el mejor que he conocido porque es consistente? Se sabe que es un «no exterior» entre los árbitros, y eso es bastante justo, porque sigue siendo así «, escribió la leyenda del cricket de Pakistán en su autobiografía de 1983.

Bird parecía molesto cuando le pregunté qué pensaba de los árbitros neutrales. «Todos los árbitros son neutrales», insistió. También tuvo el desarrollo de árbitros locales en el corazón. «Al tener árbitros neutrales oficiando, matarás árbitros a nivel de base porque es el sueño de todos los árbitros de pararse en una prueba en su tierra natal. Dejarás árbitros sin ningún objetivo que lograr». Bird sabía de lo que estaba hablando, y sabemos qué gran árbitro hemos perdido.

