El país vecino de RI registra el desempleo más bajo, ¡su moneda se está fortaleciendo en Asia!

Jacarta – Malasia Recientemente registró importantes logros en su mercado laboral. Número desempleo el país cayó a su nivel más bajo en 11 años, mientras que la moneda ringgit mostró un fortalecimiento, lo que indica condiciones económicas cada vez más estables.

Según el Departamento de Estadísticas de Malasia, la tasa de desempleo en noviembre de 2025 alcanzó el 2,9 por ciento, y el número de desempleados se redujo a 518.400 personas. Último tiempo tasa de desempleo estaba por debajo del tres por ciento en noviembre de 2014, dijo el jefe de estadísticas de Malasia, Mohd Uzir Mahidin.

«El número de trabajadores aumentó un 0,2 por ciento hasta 17,09 millones desde 17,06 millones en octubre de 2025», dijo Mohd Uzir, citado por Canal Noticias AsiaDomingo 11 de enero de 2026.

«Mientras tanto, el número de desempleados disminuyó ligeramente, un 0,1 por ciento, hasta 518.400, frente a los 518.900 del mes anterior», explicó.

Mohd Uzir añadió que las condiciones económicas favorables a lo largo de noviembre respaldaron un crecimiento estable del mercado laboral. El número de empleados en la categoría oficial aumentó un 0,1 por ciento hasta 12,78 millones en comparación con los 12,76 millones de octubre.

Trabajador independiente o “cuenta propia«También experimentó un aumento del 0,3 por ciento a 3,26 millones desde los 3,25 millones del mes anterior. Del total de desempleados, el 79,8 por ciento eran aquellos que buscaban activamente trabajo, mientras que el resto pensaba que no había empleos disponibles. La mayoría de los desempleados activos (64,4 por ciento) habían estado desempleados durante menos de tres meses, mientras que el 5 por ciento había estado desempleado durante más de un año.

Mohd Uzir proyecta que el mercado laboral de Malasia se mantendrá estable y crecerá positivamente en los próximos meses. Los sectores clave que registran crecimiento incluyen: salud y trabajo social, comercio mayorista y minorista, y servicios de alojamiento y alimentación. También se produjo crecimiento en los sectores agrícola, manufacturero, de la construcción y de minas y canteras.

En el aspecto monetario, el ringgit malayo mostró un fortalecimiento significativo. El 9 de enero de 2026, el ringgit se fortaleció frente al dólar de Singapur hasta alrededor de RM3,16 (equivalente a 0,77 dólares estadounidenses), en comparación con alrededor de RM3,29 en la misma fecha del año pasado.

En diciembre de 2025, el ringgit alcanzó su nivel más alto frente al dólar estadounidense en más de cuatro años, subiendo un 0,5 por ciento a 4,0860. Con un fortalecimiento de más del 9 por ciento frente al dólar estadounidense a lo largo de 2025, el ringgit se convirtió en la moneda con mejor desempeño en Asia ese año.