El país persigue el impuesto a los criptoactivos a partir del 1 de enero de 2026

Jacarta – A partir del jueves 1 de enero de 2026, para el público o inversores que compren criptoactivos tienen que compartir los detalles de su cuenta o enfrentar sanciones.

Esta política es adoptada por las autoridades. impuesto para garantizar que los inversores en criptoactivos paguen todos los impuestos pertinentes sobre las compras y ventas de monedas digitales, incluidos los impuestos sobre las ganancias de capital. Pero no te sorprendas. Esto sucedió en Inglaterra.

Citando el sitio bbc, Hacienda y Aduanas de Su Majestad (HMRC) o la Autoridad de Impuestos y Aduanas comenzarán a recopilar automáticamente información sobre todos los usuarios de criptoactivos, esencialmente dirigida a los intercambios de criptoactivos en la industria, en un esfuerzo por recaudar decenas de millones de libras de impuestos no pagados.

Estos cambios se producen mientras continúan las consultas por parte de los organismos de control de los servicios bancarios y financieros sobre regulaciones más estrictas para la industria de los criptoactivos, incluidas medidas para detener las «prácticas de uso de información privilegiada».

El valor de Bitcoin, que a menudo se considera un barómetro de toda la industria, se disparó de alrededor de 93.500 dólares estadounidenses (1.550 millones de rupias) por moneda a principios de 2025, a casi 124.500 dólares estadounidenses (2.000 millones de rupias) antes de caer por debajo de los 90.000 dólares (1.500 millones de rupias) a finales de 2025.

Los inversores que compran criptoactivos cuando su valor es menor y venden cuando su valor es mayor deben pagar impuestos, pero las autoridades históricamente han tenido dificultades para recaudarlos.

Estas reglas recientemente promulgadas harán que sea más difícil para los multimillonarios de criptoactivos ocultar ganancias libres de impuestos, brindando a las autoridades fiscales más información sobre los usuarios de criptoactivos y sus transacciones.

Los intercambios de criptoactivos, que actúan como bancos para la industria, permitiendo a los inversores intercambiar monedas convencionales por monedas digitales, ahora deben asegurarse de compartir automáticamente registros actuales y precisos de las ganancias de todos sus usuarios.

De lo contrario, se podrán imponer multas. Las regulaciones del Crypto Asset Reporting Framework (CARF) se están implementando en docenas de otros países, lo que facilitará la cooperación internacional para que las autoridades fiscales compartan información.

En el Reino Unido, HMRC estima que hay miles de propietarios de criptoactivos que tienen facturas de impuestos impagas y espera que las nuevas reglas generen al menos £300 millones (Rp. 6,7 billones) en los próximos cinco años.