El país no se puede perder, el anarquista se llama pérdida del pueblo

Yakarta, Viva – La Policía Nacional Indonesia es apoyada para tomar medidas firmes contra el autor disturbios que actualmente ocurre en varias regiones del país.

Presidente de la Asociación de Jóvenes Hindúes Indonesios de Nusa West Nusa Tenggara, I Gede Purnama Mahendra Arta, quien se llama familiarmente Dede Purnama, expresó su totalidad al Cuerpo de Bhayangkara para investigar a fondo los perpetradores de los disturbios.

«Apoyo a paso Polri «Para encontrar a los perpetradores que hacen los disturbios que ocurren hoy», dijo citado el domingo 31 de agosto de 2025.

Dijo que los disturbios de hoy causaron mucho daño. Comenzando desde instalaciones públicas hasta oficinas en varias regiones. Consideró, al quemar, solo saquear bienes de oficina del gobierno, esto fue muy perjudicial porque el final gastaría mayores fondos para reorganizarlo como antes.

Por lo tanto, apoya los pasos estrictos de la Policía Nacional para investigar a los perpetradores de los disturbios. «El estado no debe ser inferior a las acciones anarquistas que dañan a la comunidad. Por esta razón, apoyamos los pasos estrictos del jefe de policía nacional (Listyo Sigit Prabowo) y especialmente al Jefe de Policía Regional de NTB (Hadi Gunawan) para investigar inmediatamente a fondo y recoger a cualquier persona que esté involucrada, indiscriminadamente», dijo.

Además, enfatizó que los disturbios estaban justificados por cualquier razón y mucho menos causar bajas. Según él, con los pasos firmes de la Policía Nacional tomando medidas contra los perpetradores de disturbios, la seguridad y el orden pueden recuperarse.

«Una vez más, NTB Pelaah está listo para apoyar los pasos de la policía en la restauración de la situación y la escolta para que este tipo de acción no ocurra, también pedimos a toda la comunidad que no se provoca fácilmente y que dañe las instalaciones públicas durante este proceso», dijo Dede nuevamente.