El país no puede perder con los alborotadores

Yakarta, Viva – Jefe de policía adjunto de la República de Indonesia (Wakapolri), Komjen Dedi Praseteto confirmó la existencia de dirección desde Jefe de la policía nacional General Listyo Sigit Prabowo tomará medidas firmes contra el alboroto, si entró y dañó la sede del comando policial.

La declaración de Wakapolri Dedi respondió al video viral del jefe de la policía nacional que ordenó una acción firme contra los perpetradores de los disturbios.

Dedi confirmó la autenticidad del video y expresó su apoyo a los pasos firmes dados por las autoridades.

Según Dedi, el estado no debe perder ante acciones anarquistas que amenazan a las instituciones policiales.

Las masas quemaron dos autobuses policiales en la sede de Gegana Foto : Antara / Fiananda Sjofjan Rassat

«Sí, también ordené, las personas que rompieron Mako Polri debe tratarse firmemente y medible. Porque Mako Polri es una representación de nuestro país «, dijo Dedi en su declaración, el domingo 31 de agosto de 2025.

Según él, la destrucción de la sede de la policía no solo ataca a la institución, sino también al símbolo estatal.

«Los alborotadores deben ser tomados decisivamente. Si la policía nacional se derrumba, el estado colapsará», dijo.

También invitó a todos los elementos de la sociedad a mantener conjuntamente el orden, la unidad y la paz en Indonesia.

«Mantengamos juntos la unidad y la integridad, así como la paz para Indonesia. El estado no debe ser superado por los alborotadores que dañan a Mako Polri», concluyó Dedi.

Esta fuerte declaración del subdirector de policía es una afirmación de que las fuerzas de seguridad no permanecerán en silencio contra los esfuerzos que amenazan la estabilidad nacional y la autoridad de la institución estatal.

Como se sabe, acción masa Últimamente, ha comenzado a calentarse. Un grupo de masas llevó a cabo disturbios y asaltaron la sede de la policía en varias regiones. No solo eso, las masas también hicieron esfuerzos en llamas en Mapolres, Mapolsek a la Cámara de Representantes (DPR) y DPRD en Yakarta y en otras regiones.

Las instalaciones públicas como las paradas de autobús también están dañadas y quemadas por masas irresponsables.

Último, el hogar privado de los miembros del Parlamento Indonesio, Sahroni, Uya Kuya a Eko Patrio, también fue invadido, incluso saqueado por las masas que expresaron su ira contra los representantes del pueblo.

TVONENEWS/RIKA PANGESTI