El pago de la compensación energética debe resolverse un mes, Purbaya amenaza con reemplazar al Director General de Presupuesto

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, se acelerará pago Subsidios de compensación y energía/no energía a las empresas estatales que han recibido una tarea, de aquellos que anteriormente tardaron tres meses hasta solo un mes justo.

Purbaya transmitió esto en una reunión de trabajo alias Raker con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, para discutir la realización de la compensación y los subsidios en el presupuesto estatal de 2025.

Purbaya reconoció, la Etapa de revisión y auditoría de BPKP en la serie de facturas de compensación energética/no energía durante tres meses fue de hecho demasiado larga. Por lo tanto, Purbaya quiere que el proceso se acelere a solo un mes.

«Revisaremos el proceso de tres meses, porque en mi opinión también. Queremos asegurarnos de que nuestro programa PSO no interfiera con el flujo de efectivo de Pertamina, PLN y otras empresas estatales», dijo Purbaya en el DPR RI, Senayan, Yakarta, martes 3025 de septiembre.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI DPR

Además, el Ministro también espera que la absorción de los fondos del gobierno en el futuro también pueda ser más rápido, por lo que no es necesario salvarlo en el banco Indonesia (BI). Luego, Purbaya también alentó y entre ser más proactivos para recolectar su grupo.

«No nos permita pagar tarde nuevamente. Si es posible, un mes pague directamente que el dinero está desempleado en BI, por lo que también va al sistema es rápido. Debería ser y entre un medio más inteligente. Cuando soy así, debe enfrentarme de inmediato, pregunte», dijo Purbaya.

De hecho, Purbaya afirmó no dudar en amenazar con reemplazar al Director General del Ministerio de Finanzas relacionado, a saber Director General de Presupuesto Lo que actualmente posee Luky Alfirman, si el pago de compensación de energía/no energía todavía se está ejecutando lentamente como lo es hoy.

«Un mes (debe) terminado. Si no, más tarde él (Director General de Presupuesto) me mudaré», dijo.

Se sabe que la compensación de energía/no energía y el techo de subsidio para 2025 es de 498.8 billones de RP, con la realización de pagos a agosto de 2025 que alcanzó RP 218 billones o alrededor del 43.7 por ciento del techo.