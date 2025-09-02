El padre del estudiante que murió durante la manifestación en el DPR me dijo que su hijo quería ser un TNI

Tangerang, Viva – Padre del difunto Andika Lutfi Falah (16), alumno quien murió en un motín de manifestación en el DPR/MPR RI, Yakarta, Abdul Gofur le dijo al deseo del difunto (tarde) a su hijo que aspiraba a convertirse en miembro del Ejército Nacional Indonesio (TNI) al Vicepresidente (Vicepresidente) (Vicepresidente) Gibran rakabuming raka.

El mensaje fue entregado por el padre de Andika, cuando el vicepresidente Gibran lloró y visitó su residencia en Puri Bidara Permai, RT/RW 02/06, Pematang Village, Tigaraksa, Tangerang Regency, Banten, el martes.

«El fallecido de hecho aspira a convertirse en un soldado. Porque de hecho tiene su postura de hasta 180 centímetros», dijo Gofur.



La familia de la víctima mostró una foto del difunto Andika Lutfi Falah (16)

Además, también le dijo a la figura de Andika, que tiene un pasatiempo de viajar y escalar una montaña, donde el fallecido ha logrado escalar varias montañas en la isla de Java.

«También es su pasatiempo que sube a la montaña, ya hay algunos que trepó como Slamet, Mount Karang y Sindoro», dijo.

Con motivo del diálogo con el vicepresidente Gibran, un poco dio una explicación relacionada con la cronología que sucedió al niño. Gofur dijo que la familia anterior no sabía si Andika había estado involucrado en los disturbios en Yakarta. Porque la víctima solo se despidió de la familia que realizaba actividades de rutina en la escuela.

«Tahu se despidió de la escuela, pero recibió información del maestro de aula si el fallecido se despidió de la casa para irse a casa», dijo.

En el caso de la muerte de Andika, la familia había acordado no proceder al proceso de investigación o canales legales. Porque toda la familia declaró que aceptaron los eventos experimentados por sus hijos.

Durante una visita, el vicepresidente Gibran vino con un estampado estampado de Garuda, estampado. Aparece en el lugar del gobernador de Banten Andra Soni, el jefe de policía de Banten, general de brigada Hengki, el presidente de Banten DPRD, Fahmi Hakim, el regente de Tangerang Mich Maesyal Rasyid y el secretario regional de Banten Deden Apriandhi Hartawan.

En esa ocasión, el vicepresidente Gibran Rakabuming Raka transmitió sus condolencias por el incidente que sucedió al fallecido.

Además, también entregó un mensaje al gobernador de Banten para prestar especial atención a la familia del difunto Andika Lutfi Fatah. (Hormiga)