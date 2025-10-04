El ‘Padre’ de Tereza Nvot gana Golden Eye at Zuurich Film Festival

Tereza nvotová‘s «Padre«Ha ganado el premio Golden Eye en Festival de cine de Zurich.

Se exhibió en la competencia de largometrajes, dedicada a las películas de primera, segunda y tercera de los directores emergentes, el drama eslovacos-czecos-polish impresionó a los miembros del jurado Reinaldo Marcus Green, Leonie Benesch, Carlo Cresto-Dina, Ali Asgari y Nicole Reinhard.

«Nos conmovió profundamente el oficio y la humanidad de esta película», declararon, discutiendo la historia de «una familia ordinaria que enfrenta circunstancias extraordinarias».

«Su personaje central no es ni un villano ni un héroe, sino un ser humano defectuoso atrapado en un solo error devastador. La película muestra cómo ese error puede romper lo que más amamos, y sin embargo, en su corazón, sobre la compasión, la esperanza y la resistencia del espíritu humano».

El director de Zurich, Christian Jungen, llamó a «Padre» un «thriller cautivador que nos lleva a una montaña rusa». «El cine es el medio de la empatía y esta película da forma a nuestra comprensión de un hombre que cometió un terrible error, pero no es malvado», dijo.

En «Father», que World se estrenó en Venecia y recientemente fue seleccionado como entrada de Oscar Eslovaca, un padre causa accidentalmente una tragedia. El coguionista de Nvotová, Dušan Budzak, lo basó en la historia de su amigo.

“Seguí leyendo sobre eso, sobre ese ‘síndrome de bebé olvidado’. Son cientos de casos cada año, en todo el mundo «, dijo anteriormente Variedad.

«Teníamos esa conexión personal debido a Dušan, pero luego nos alejamos de ella. Todas estas historias eran bastante similares. En su mayoría, le sucede a un padre muy amoroso. Para todo tipo de personas, viejas, jóvenes, viniendo de todas las clases sociales. Si nos gustaría simplificarlo, diría que es una falla de la memoria. Y ahora, con temperaturas crecientes y más autos que cada vez más y más a menudo».

Dos menciones especiales en la categoría fueron para «Love Letters» de Alice Douard y «La» niña zurda «dirigidas por Shih-Ching Tsou, esta última descrita como una» joya luminosa «por el jurado,» doloroso, dulce y humorístico al mismo tiempo «.

A principios de este año, Variedad‘S Jessica Kiang escribió: «‘ La ‘niña zurda’ es un retrato seguro y encantador de la maternidad difícil y la dolorosa hija dolorosa, pero quizás sea más fascinante para su giro-kaleidoscopio de la ciudad nativa del director, donde los personajes son las cuentas rebotantes, pero Taipei es el brillo y el deslumbrante».

Otro ojo dorado fue para Moris Freiburghaus, con sede en Zurich, «I Love You, I Low You», que se muestra en la competencia documental de cine, lo que lo convierte en el primer ganador de la sección.

«Nunca antes habíamos visto algo así. Al capturar la batalla de su mejor amigo con episodios maníacos en el transcurso de un año, el audaz debut como director de Moris Freiburghaus nos da una mirada inquebrantable a las enfermedades mentales y los lazos inquebrantables de la amistad y la familia», dijo el jurado Matthew Heineman, Odessa Rae, David ital, Katharina Bhend y Helle Faber.

Jungen llamó al Doc de Freiburghaus como una «carta de amor a la amistad y una película de un director muy talentoso que tendrá una larga carrera en el festival».

«Te amo, te dejo» también eligió la mención especial y el premio de audiencia de ZFF Critics.

«The Ground Under nuestros pies» de Yrsa Roca Fannberg, filmado en un hogar de ancianos islandés, y «Life After Siham» de Namir Abdel Messeeh, «hecho con un espíritu atrevido, formado por un director profundamente arraigado en la tradición cinemática», con «Life After Siham» dado el premio de cine de las iglesias de Zurich tan bien.

Team «Te amo, te dejo» en el festival de cine de Zurich Dominic Wenger

Lista completa de premios:

Competencia de largometrajes

«Padre», Dir. Tereza nvotová

Menciones especiales

«Cartas de amor», Dir. Alice Douard

«Chica zurda», Dir. Shih-ching tsou

Competencia documental

«Te amo, te dejo», Dir. Moris Freiburghaus

Menciones especiales

«El suelo debajo de nuestros pies», Yrsa Roca Fannberg

«La vida después de Siham», Dir. Namir Abdel messeeh

Premio al jurado de ZFF Critics

«Memoria de la princesa Mumbi», Dir. Damien Hauser

Mención especial

«Te amo, te dejo», Dir. Moris Freiburghaus

Premio ZFF por Jurado para niños

«La broma», tú. Benjamin Heisenberg

Premio de audiencia ZFF para niños

«La broma», tú. Benjamin Heisenberg

Premio a la audiencia

«Te amo, te dejo», Dir. Moris Freiburghaus

Premio cinematográfico de las iglesias de Zurich

«La vida después de Siham», Dir. Namir Abdel messeeh

La mejor música de cine internacional

Grigorlowitc mínico

Golden Eye Awards

Dakota Johnson

Benedict cumberbatch

Claire Foy

Wagner Moura

Premio al logro de por vida

Russell Crowe

Premio Golden Icon

Colin Farrell

Un homenaje a … premio

Noah Baumbach

Premios de logros profesionales

Anne Walser

Hildur Guðnadóttir

Premio al cambio de juego

Tom Quinn