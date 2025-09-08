El padre de Nueva Zelanda que evadió a las autoridades con sus 3 hijos durante años.







Un hombre que evadió a las autoridades con sus tres hijos en el control remoto Nueva Zelanda El campo durante casi cuatro años fue asesinado a tiros por un oficial de policía el lunes, dijeron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Un niño estaba con Tom Phillips en el momento de la confrontación, y los otros dos niños fueron encontrados en el bosque horas después del tiroteo, en el que un oficial de policía resultó gravemente herido.

La desaparición de Phillips y sus hijos en diciembre de 2021 ahora había confundido a los investigadores durante años, mientras recorrían el área densamente forestada donde creían que la familia se estaba escondiendo. Las autoridades creen que la familia nunca viajó lejos del asentamiento rural de Marokopa aislado en la Isla Norte, pero los avistamientos creíbles eran raros.

Phillips aún no ha sido identificado formalmente, pero la policía cree que era el hombre que fue asesinado.

A policía El oficial recibió un disparo y lesionado por la crítica

Un oficial de policía recibió un disparo en la cabeza y herido gravemente durante una confrontación con Phillips después de robar una tienda de suministros agrícolas el lunes por la mañana, según el comisionado de policía interino de Nueva Zelanda, Jill Rogers, quien habló con los periodistas en Hamilton.

El niño que estuvo con Phillips durante el robo fue detenido.

El oficial herido se sometió a una cirugía en un hospital. Si bien sus heridas son sobrevivientes, Rogers dijo que le dispararon varios veces con un rifle de alta potencia, y se esperaban más cirugías.

Los otros dos niños de Fugitive encontraron horas después del tiroteo

Inmediatamente después del incidente, el paradero de los otros dos niños de Phillips era desconocido, y las autoridades expresaron una gran preocupación por su seguridad.

Sin embargo, aproximadamente 13 horas después de la muerte de su padre, Rogers dijo a los periodistas que los niños habían sido encontrados no acompañados en un campamento remoto en el bosque resistente. El niño detenido había cooperado con las autoridades, ayudándoles a reducir el área de búsqueda, dijo.

La tienda de suministros agrícolas dirigida en el robo del lunes se encuentra en una pequeña ciudad en la misma extensa región agrícola de Waikato, al sur de Auckland, donde la familia había desaparecido previamente. El caso ha cautivado a los neozelandeses, y las autoridades hicieron apelaciones públicas regulares pero no exitosas de información.

Los avistamientos de Phillips se limitaron a imágenes de vigilancia, que lo mostraron presuntamente cometiendo crímenes en el área. Fue buscado por un robo a un banco armado en mayo de 2023 mientras estaba en la carrera, durante el cual, según los informes, fue acompañado por uno de sus hijos y disparó a un miembro del público.

Las autoridades creían que Phillips tenía ayuda

Phillips no tenía la custodia legal de los niños, dijo el sargento senior de detectives Andrew Saunders en 2024. Las autoridades confirmaron que los niños no tenían acceso a educación formal o atención médica desde su desaparición.

La policía ha creído durante mucho tiempo que Phillips tenía ayuda para ocultar a su familia, y algunos residentes en el área rural expresó su apoyo a él. Se ofreció una recompensa de 80,000 dólares de Nueva Zelanda (aproximadamente 47,000 dólares), considerada grande por los estándares de Nueva Zelanda, para obtener información en junio de 2023, pero nunca se reclamó.

La familia había desaparecido antes

Diciembre de 2021 no fue la primera vez que Phillips llegó a los titulares nacionales por desaparecer con sus hijos.

La familia desapareció por primera vez en septiembre de 2021, lo que provocó una búsqueda de tierra y mar de tres semanas después de que el camión de Phillips fuera encontrado abandonado en una playa remota cerca de su casa.

Las autoridades finalmente terminaron la búsqueda, creyendo que la familia podría haber muerto. Pero Phillips y el niños Más tarde salió del denso bosque, alegando que habían estado acampando. Fue acusado de desperdiciar recursos policiales y debía presentarse ante el tribunal en enero de 2022. Sin embargo, semanas antes de la cita en el tribunal, él y los niños desaparecieron nuevamente.

La policía no lanzó inmediatamente otra búsqueda en ese momento porque Phillips, conocido por ser experto en supervivencia al aire libre, les había dicho a los miembros de la familia que estaba llevando a los niños a otro viaje. Él nunca regresó.

La búsqueda se intensificó nuevamente después de varios avistamientos de Phillips en 2023, en la misma región donde había desaparecido previamente. Fue visto por última vez en agosto de 2025, capturado en imágenes de vigilancia que roban una tienda de comestibles por la noche, una vez más acompañado por uno de sus hijos.

Declaración de problemas de la madre de los niños

La madre de los niños emitió una declaración a Radio New Zealand el lunes, diciendo que estaba «profundamente aliviada» de que la terrible experiencia para sus hijos había llegado a su fin.

«Han sido extrañados todos los días durante casi cuatro años, y esperamos darles la bienvenida a casa con amor y cuidado», dijo la madre, quien ha sido identificada por los medios locales solo por su primer nombre, Cat.

