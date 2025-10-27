El padre de Lamine Yamal abre la voz después de que su hijo fuera agredido por jugadores del Real Madrid

VIVA – Panas de duelo El clásico entre real madrid Y Barcelona De nuevo dejando el drama fuera del campo. La estrella de Los Blancos, Jude Bellingham, ofendió a los jugadores jóvenes del Barça. Lamina Yamala través de una dura publicación en las redes sociales después de que el partido terminara en caos en el Santiago Bernabéu, el domingo 26 de octubre de 2025.

El Madrid salió victorioso con un marcador de 2-1. Sin embargo, la victoria estuvo marcada por la tensión entre los jugadores de ambos bandos, entre Yamal y varias estrellas del Madrid.

Poco después de que terminó el partido, Bellingham expresó sus emociones en Instagram. El jugador inglés escribió una frase satírica supuestamente dirigida a Yamal.

«Solo hablar es barato. ¡Hala Madrid Siempre!» Bellingham escribió en su carga.

Esta sátira de repente se convirtió en el centro de atención del público. Citado por AS, se cree que la publicación es una respuesta a los comentarios de Yamal antes del partido, quien llamó al Madrid «club de ladrones».

Las palabras del joven jugador de 18 años aparentemente enojaron a los jugadores del Madrid. Tras sonar el pitido final, el capitán Dani Carvajal inmediatamente se acercó a Yamal y le advirtió que no hablara demasiado.

Carvajal incluso hizo un gesto de burla con la mano hacia Yamal, indicando que el joven jugador hablaba demasiado. Aunque se habían dado la mano, la situación se volvió a calentar y la conmoción era inevitable.

La tensión aumentó cuando Thibaut Courtois y Vinicius Junior fueron provocados. Vinicius incluso tuvo que ser detenido por varios compañeros para no acercarse a Yamal. El ambiente cálido en el campo continuó hasta el túnel de jugadores.

Bellingham, que tuvo un desempeño brillante en ese partido, no pareció querer quedarse callado. Se cree que la publicación satírica que subió fue una forma de defensa para sus compañeros y una «lección» para Yamal.

Sin guardar silencio, el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, también habló a través de su cuenta personal de Instagram. Respondió al sarcasmo de Bellingham con frases no menos duras.

«Suerte el [Yamal] Todavía tengo 18 años. Nos vemos en Barcelona», escribió Nasraoui.

Esta declaración prolongó inmediatamente la tensión entre los dos bandos, incluso después de que terminó el partido.

El Clásico esta vez está lleno de emociones. Además de estar lleno de acción en el campo, el duelo entre los dos gigantes españoles también demuestra cuán candente es la rivalidad entre Madrid y Barcelona a todos los niveles, incluso en las redes sociales.