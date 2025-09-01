El padre de Ayu Ting Ting fue visto compartiendo el consumo durante las manifestaciones, los internautas: qué familia puede

VIVA – Padre de la espada Ayu ting ting, Abdul rozak O se sabía que el padre de Ojak era visto en la manifestación del 1 de septiembre de 2025 frente al edificio del Parlamento Indonesio. La participación del padre de Ojak en la manifestación de hoy es más para la provisión de alimentos y bebidas para manifestaciones dominadas por los estudiantes.

Leer también: Más popular: la lista de artistas indonesios murió de cáncer, el secreto de la vida de MPOK ALPA acaba de ser revelado



Usar la ropa y el padre del padre de Ayu Ting Ting se vio ayudando al mismo tiempo a dirigir a los manifestantes a poder disfrutar de la logística que llevaba. Esto se grabó en las piezas de video cargadas en la cuenta Tiktok @dramahalu.

«Hijo, hay la logística. Solo tráelo allí. Abra esto», dijo el padre de Ojak.

Leer también: Filas de artistas que lloran a la funeraria de MPOK ALPA: Raffi Ahmad a Ayu Ting Ting



Además, el padre de Ojak también tenía una serie de preguntas del público relacionadas con su hija mayor. También quiere cumplir una solicitud de fotos juntos.

«Ayu generalmente está trabajando», dijo.

Leer también: ¿Raffi Ahmad conoce a Ayu Ting Ting en la funeraria de Mpok Alpa?



Mientras tanto, relacionado con sus acciones hoy. El padre de Ojak admitió que deliberadamente trajo comida y bebida para los participantes de demostración. Dada la lucha estudiantil en expresar aspiraciones.

«Sí, deliberadamente especialmente a los estudiantes que son muy extraordinarios. Solo puedo ayudar a la logística», dijo.

Relacionado con cuánto es. Él mismo lo contó.

«Beber, comida. ¿Cuánto es eso?» dijo el padre de Ojak.

De repente, la acción del padre de Ojak que distribuyó alimentos y bebidas para los participantes en la manifestación de la tarde recibió el aprecio por los ciudadanos. Ni siquiera unos pocos que compararon la actitud de la familia de Ayu Ting Ting con la actitud de la familia Raffi Ahmad. Muchos internautas evaluaron que la actitud de la familia de Raffi Ahmad está más a favor del gobierno que la gente.

«Lo mejor es de hecho la familia de un padre», comentó los internautas.

«El gran padre de Ojak, resulta que el padre de Ojak con la gente ❤️», dijo otro.

«Cuál puede», bromeó el otro.

«Esto acaba de bajar. Consultor con las personas que no cuando la campaña se mezclaba con los ricos de Onoh», bromeó a los internautas.

«¿Dónde está el Kluarga del sultán cómo es que nunca me he puesto del lado de la comunidad?», Se burlaron de los internautas.

«Estoy esperando la publicación de Nagita Slavina donde no aparece», dijo otro sarcast.

«El padre de Cool Ojak no es un acompañamiento del gobierno, como Onoh … el AYU estuvo activo en las redes sociales expresando la voz de la gente», criticó a los internautas.