El padre biológico en Maluku fue arrestado por la policía por presunto abuso infantil.

Sory ,. – Un hombre con las iniciales SK (48), un residente del distrito Parte occidental de SeramMaluku, finalmente tratando con agentes de la ley. Fue arrestado por la policía después de ser sospechoso de hacer actos indecentes contra su propio hijo biológico que todavía era menor de edad.

Leer también: El ex jefe de policía Ngada se sometió al juicio inaugural del abuso sexual del niño, se mantuvo cerrado



Este caso sobresale después de que la víctima que ahora tiene 16 años se atrevió a decirle lo que experimentó a la madre. Al escuchar la sorprendente confesión, la madre de la víctima también informó a su esposo a la policía el 18 de septiembre de 2025.



Jefe de Policía de Western Seram, AKBP Andi Zulkifli lanzó el caso de abuso sexual de un niño

Leer también: Fugitivo 3 años, un sospechoso del abuso sexual de un niño en Serang fue arrestado por la policía



El jefe de policía de West Seram, AKBP Andi Zulkifli, reveló que las supuestas acciones de los perpetradores habían estado sucediendo durante bastante tiempo.

«Antes de que se revelara este caso, el decreto que era el padre biológico de la víctima, en ese momento la víctima todavía estaba en el segundo grado de la escuela secundaria y todavía tenía 13 años, tuvo relaciones sexuales con él una vez, en septiembre de 2023 alrededor de las 22:00 CET, explicó en un comunicado de prensa el martes (9/23/2025).

Leer también: Los perpetradores secuestrados del niño en el este de Yakarta Sekap y las víctimas de Cabuli durante 4 días



El jefe de policía dijo además, los perpetradores incluso intentaron encubrir sus acciones al dar una pequeña cantidad de dinero a la víctima, así como la amenaza de no informar a nadie.

Cuando el padre folló a su hijo biológico, le dio dinero a su propio hijo para no divulgar la acción depravada a otros con una suma de RP5,000, RP10,000 y RP. 20,000. Además de dar dinero, el sospechoso también hizo una amenaza para la víctima de no decirle a su madre.

Después de una investigación intensiva, la policía finalmente estableció un decreto como sospechoso e inmediatamente detenido.

«Después de pasar por un proceso de investigación intensivo, decidimos arrestar al sospechoso SK Este paso fue dado para facilitar el proceso de investigación adicional, así como para garantizar la seguridad y proporcionar una protección óptima de las víctimas», dijo el jefe de policía Andi.

Por sus acciones, el sospechoso fue acusado del párrafo 81 (1) y el párrafo (3), así como el párrafo del Artículo 82 (1) y (2) de la Ley de Protección Infantil, con un encarcelamiento mínimo de 5 años, un máximo de 15 años y una multa de hasta RP300 millones. (Usman Mahu/Tvone/Maluku)