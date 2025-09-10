El padrastro y la madre biológica se convirtieron en sospechosos en la tortura sádica del niño en Kebayoran Lama, amenazados con 8 años.

Yakarta, Viva – Todavía recuerda niño quien se convirtió en víctimas de la persecución de sus padres en el mercado Kebayoran lamaSouth Yakarta? La Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional finalmente arrestó autor el caso.

Esto fue confirmado por el Director de la Ley Criminal de Protección de Mujeres y Niños y Erradicación de la trata de personas. Policía de investigación criminalGeneral de Brigadier de la Policía Nurul Azizah. Hizo hincapié en que los dos perpetradores habían sido designados como sospechar.

«Estamos muy preocupados por el sufrimiento experimentado por las víctimas. Esta es una forma de violencia que es muy cruel e inhumana.



Director de PPA/PPO Bareskrim Polri Brigadier General Nurul Azizah

Los dos perpetradores, a saber, EF alias ya (40), a quien llamó el padre de Juna, y la madre biológica de la víctima, SNK (42). Los dos sospechosos fueron acusados ​​bajo artículos en capas, que van desde la Ley de Protección Infantil hasta el Código Penal con respecto a la persecución severa.

La amenaza de sentencia alcanzó los 8 años de prisión y una multa de Rp100 millones. Nurul recordó que este caso es una prueba de que la violencia contra los niños a menudo ocurre en casa.

«La sala familiar debe ser el lugar más seguro para un niño. Invitamos a las personas a preocuparse más, más sensibles, y nos atrevemos a informar al ver o escuchar una presunta violencia contra los niños. La protección infantil no es solo la tarea de la Policía Nacional, sino nuestra responsabilidad», dijo.

La Policía Nacional también publicó consejos de prevención, que van desde sensibles hasta el signo de violencia, creando un espacio seguro para los niños, hasta informar activamente a la unidad PPA o una línea directa oficial.

«La Policía Nacional se asegura de que continúe mejorando la protección de los niños y fortalecer la sinergia con la comunidad, las instituciones sociales y los gobiernos locales», dijo.

Para tener en cuenta, el Tribunal Constitucional (7) que supuestamente fue torturado por sus padres en el mercado de Kebayoran Lama, South Yakarta, fue deshidratado y lesionado debido a objetos agudos cuando se descubrió por primera vez.



Satpol PP Kebayoran Lama aseguró a un niño que supuestamente fue torturado por sus padres Foto : Antara/ho-satpol pp kebayoran lama

Inicialmente, la Unidad de Policía del Servicio Civil (SATPOL PP) Kebayoran Lama estaba realizando una patrulla en el área del mercado de Kebayoran Lama el miércoles 11 de junio de 2025, a las 07.20 WIB.

El niño fue encontrado solo y afirmó haber sido torturado por sus padres. Su posición está por encima del cartón y está durmiendo en el mercado.

Cuando se encuentra, el niño no pudo proporcionar más información relacionada con la tortura o la persecución experimentada porque todavía había dificultades para hablar.

Para hacer un seguimiento de los hallazgos de niños sospechosos de ser torturados por sus padres, el PP de Satpol Kebayoran Lama Ketiam coordinó con la Oficina de Salud, Servicio Social y la Unidad de Servicio de Mujeres y Niños (PPA) de la Policía del Metro del Sur de Yakarta.