El pacto de la OMC se inicia para cortar subsidios y acera sobrepesca







Un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) destinado a reducir la sobrepesca entró en vigencia el lunes, lo que requiere que los países reduzcan los subsidios repartidos a las flotas de pesca y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la vida silvestre en los mares del mundo y océanos Al ayudar a limitar el agotamiento de las existencias de peces.

El organismo comercial con sede en Ginebra promociona el acuerdo como su primer enfoque en el medio ambiente, y el primer acuerdo amplio y vinculante sobre la sostenibilidad del océano. Entró formalmente en vigencia el lunes después de que cuatro países más (Brasil, Kenia, Tonga y Vietnam) lo adoptaron.

Las aprobaciones significan que 112 países están a bordo, limpiando por un país el requisito de que al menos dos tercios de los 166 miembros de la OMC dan aceptación formal. China, los Estados Unidos y los estados de 27 miembros de la Unión Europea se encuentran entre los que han firmado, mientras que India e Indonesia han estado entre los Holdouts.

