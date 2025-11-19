El pacto bursátil asiático se desploma a medida que continúa la presión sobre las acciones tecnológicas

Jacarta – Intercambio asiático-El Pacífico muestra mayoritariamente descensos índice referencia en la apertura de operaciones, miércoles 19 de noviembre de 2025. La corrección fue provocada por la presión de las acciones tecnología que continúa en el mercado.

El sector tecnológico arrastró al índice de referencia de Japón, Nikkei 225, a la zona roja en las primeras operaciones. La corrección fue liderada por el fabricante de equipos de prueba de semiconductores Advantest, que cayó más de un 4 por ciento y la empresa de semiconductores Renesas, que perdió casi un 5 por ciento.

Citado de CNBC InternacionalEl índice Nikkei 225 de Japón se debilitó un 0,36 por ciento. Asimismo, el índice Topix se contrajo un 0,26 por ciento en la apertura de la bolsa.

El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 0,67 por ciento y el índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización cayó en picado 1,02 por ciento. Las principales acciones de la Bolsa de Corea del Sur, como Samsung Electronics y SK Hynix, cayeron un 2,25 por ciento y un 2,46 por ciento respectivamente.

En Australia, el índice ASX/S&P 200 subió un 0,11 por ciento. Mientras tanto, el contrato de futuros para el índice Hang Seng de Hong Kong subió a 26.033 desde 25.930,03.

El índice S&P 500 cayó un 0,83 por ciento a 6.617,32. Esta es la cuarta sesión de caída consecutiva y la caída más larga desde agosto de 2025.

El Nasdaq Composite se contrajo un 1,21 por ciento a 22.432,85. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 498,50 puntos o 1,07 por ciento y cerró en 46.091,74.