El oro cayó USD 39.61, o 1.10 por ciento, a USD 3,539.14 por onza.







Los precios del oro se retiraron de máximos récord al sumergir Rs 1,000 a Rs 1,06,070 por 10 gramos en el nacional Capital el jueves, ya que los comerciantes reservaron ganancias en conjunto con una tendencia débil en los mercados globales.

El precioso metal de 99.9 por ciento de pureza se había asentado en Rs 1,07,070 por 10 gramos, su nivel de alto nivel de todos los tiempos el miércoles.

El oro del 99.5 por ciento de pureza también fue testigo de un retroceso, depreciando de 1,000 rupias a Rs 1,05,200 por 10 gramos (incluido todos los impuestos) el jueves. Se había cerrado a Rs 1.06,200 por 10 gramos en la sesión de mercado anterior, según la Asociación All India Sarafa.

Silver también se deslizó de sus niveles récord como inversores ganancias reservadas en niveles más altos. El metal blanco cayó 500 rupias a Rs 1,25,600 por kilogramo (incluido todos los impuestos) el jueves.

En la sesión anterior, había terminado en su vida útil de Rs 1,26,100 por kg.

En el mercado en el extranjero, los precios del oro spot también se corrigieron después de ampliar los máximos históricos. El metal precioso cayó USD 39.61, o 1.10 por ciento, a USD 3,539.14 por onza. El miércoles, había tocado un máximo histórico de USD 3,578.80 por onza en Nueva York.

«Los precios del oro cayeron más del 1 por ciento de la toma de ganancias, después del reciente aumento. Sin embargo, precios Desde entonces, se han recuperado a alrededor de USD 3,540 por onza, por delante de los lanzamientos clave de datos macroeconómicos de EE. UU., Incluyendo nóminas privadas y reclamos semanales de desempleo.

«Se espera que el informe de empleos de los EE. UU. Debido el viernes muestre un cuarto mes consecutivo de crecimiento de la nómina moderada. Si los datos son más débiles de lo previsto, puede impulsar el caso de los recortes de tasas de interés más profundas de la Reserva Federal de los Estados Unidos en los próximos meses», dijo Kaynat Chainwala, AVP Commodity Research, Kotak Securities.

Spot Silver se negociaba 0.70 por ciento más bajo a USD 40.93 por onza

A pesar de la disminución del jueves, los expertos en el mercado de productos básicos señalaron que los precios de lingotes continúan operando a niveles elevados en medio de tensiones geopolíticas, expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y festivo Perspectivas de demanda en India.

«El oro y la plata continuaron siendo apoyados por estas incertidumbres adicionales, que también incluyeron ansiedades sobre la deuda y la independencia de la Reserva Federal», dijo Renisha Chainani, directora de Augmont.

