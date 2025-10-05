Por primera vez en más de una década, el Magia de Orlando están entrando en una temporada en la que múltiples selecciones de estrellas se sienten como una posibilidad realista.

Report del grada La lista reciente de All-Stars proyectadas por primera vez incluyó cinco nombres, pero dos de ellos se destacaron para Orlando: Franz Wagner y guardia recién adquirido Desmond bane.

Agregar Paolo Bancheroya reconocido como una de las estrellas en ascenso de la NBA, y la Magia De repente, tienen un camino hacia poner a tres jugadores en el escenario All-Star.

La ventaja internacional de Franz Wagner

El caso de Wagner es único debido a la El renovado formato All-Star de la NBA. Con tres escuadrones ahora, Team USA, Team World y Team Next, Wagner se beneficia de sus raíces internacionales.

El delantero alemán, que ayudó a llevar a su país al título de 2023 Eurobasket, no necesita superar a todos los delanteros de élite en la liga. En cambio, solo tiene que establecerse como uno de los 8–12 mejores jugadores internacionales.

Eso todavía no es tarea fácil con nombres como Luka Dončić, Nikola Jokić, Giannis Antetokounmpo y Shai Gilgeous-Alexander en la mezcla, pero es mucho más alcanzable que tratar de atravesar en la concurrida piscina estadounidense que incluye a Lebron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard y Jimmy buting peroler.

Su producción ya habla por sí misma. Antes de que una lesión descarrilara su aumento de la temporada, Wagner registró máximos de carrera en todos los ámbitos: 24.2 puntos, 5.7 rebotes y 4.7 asistencias. Esos números insinuaron en el potencial All-NBA, no solo una consideración de estrellas. Con una lista de salud limpia, Wagner se siente como un bloqueo para el mundo del equipo si Orlando mantiene relevancia en la clasificación.

El efecto de Bane

Si bien la ventaja de Wagner es estructural, el camino de Bane depende del impacto. Orlando ha sido obstaculizado durante mucho tiempo por un espacio deficiente y un tiroteo inferior, terminando en los seis inferiores de la calificación ofensiva la temporada pasada y clasificando entre los peores equipos de tiro de tres puntos de la NBA.

Ingrese a Bane: un tirador de 41.0% de su carrera de Deep, que ha mejorado constantemente como creador de juegos y anotador desde que estalló con el Memphis Grizzlies.

En la Conferencia Oeste, las posibilidades de Bane de hacer que el Juego de las Estrellas fuera escaso en el mejor de los casos. Estaba compitiendo con Stephen Curry, Devin Booker, Anthony Edwards e incluso su ex compañero de equipo Ja Morant solo para oler un lugar de reserva.

El este, por el contrario, ofrece un carril mucho más claro. Si Orlando se sube a los cuatro primeros en la clasificación de la conferencia, la narración de Bane generando su cambio ofensivo, el «efecto de la ruina», se convierte en demasiado fuerte para ignorar.

Un trío potencial

Banchero ya está acumulado como un contendiente de estrellas. ESPN lo clasificó 17 en su lista de los 20 primeros de la pretemporada, y su condición de la piedra angular de la franquicia de Orlando hace que su selección se sienta inevitable si el equipo entrega. Agregue la pista internacional de Wagner y el impulso ofensivo de Bane, y el Magia podría enviar de manera realista a tres jugadores al Juego de Estrellas.

Eso no sería sin precedentes. Solo el año pasado, el Cleveland Cavaliers Vio a Darius Garland, Donovan Mitchell y Evan Mobley, todos ganan asentimientos de estrellas. Para Orlando, el salto sería más simbólico: prueba de que la franquicia ha pasado oficialmente del equipo de lotería al Powerhouse de la Conferencia Este.

El Juego de las Estrellas a menudo se trata de historias tanto como las estadísticas. Para Orlando, 2025–26 podría ser el año en que su historia cambia de la reconstrucción a la llegada, a la fuerza de tres estrellas que lideran el camino.