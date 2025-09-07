El origen de la marca Aion y Hyptec Electric Car

Yakarta, Viva – GAC es uno de los jugadores importantes en el mercado de automóviles eléctricos de Indonesia. La compañía es un agente de marca de Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. o GAC Group, gigante automotriz de China. A través de la cooperación con el Grupo Indomobil, GAC expande oficialmente su alcance en el país.

Leer también: El nuevo concesionario GAC en Surabaya no es solo una exhibición de automóviles



GAC Group se estableció en 1997 y con sede en Guangzhou, China. La compañía inicialmente se centró en vehículos convencionales antes de expandir la cartera a híbrido y electricidad. Ahora, GAC es ampliamente conocido como fabricante de vehículos eléctricos con tecnología de batería y movilidad inteligente.

Citado Viva Automotive De la declaración oficial, domingo 7 de septiembre de 2025, una subsidiaria que es el pilar del GAC en el segmento de electricidad es Aion. Fundada en 2017, Aion se centró en la producción de vehículos eléctricos puros con varios modelos populares. Su existencia catapultó inmediatamente el nombre del GAC en el mercado global.

Leer también: Gac Indonesia registra 3.046 SPK en Giias 2025



En 2022, Aion lanzó Hyper SSR, un superdeportivo eléctrico de alto rendimiento. Este automóvil no solo muestra la capacidad técnica de GAC, sino que también presenta el logotipo de «Arrow» para Hyper Brand. El símbolo indica la aceleración de la innovación en el mundo de los autos eléctricos inteligentes.

El nombre Aion contiene un significado especial. «AI» significa inteligencia artificial, mientras que «On» describe un automóvil que está listo para salir a la carretera. Esta filosofía está en línea con la misión Aion para presentar un vehículo inteligente inteligente, fácil y emocional.

Leer también: Este SUV de electricidad RP691 millones puede tomar Yakarta y Ndash; Surabaya sin recarga



Además de Aion, GAC presenta a Hyptec en 2024 como una nueva marca para el segmento premium. Hyptec se dirige al mercado correcto del volante con diseños de lujo y alto rendimiento. Su presencia está destinada a los consumidores que priorizan la comodidad y la exclusividad.

Para apoyar sus operaciones en Indonesia, GAC coopera con el grupo Indomobil a través de Gac Aion Indonesia. Esta sinergia no solo presenta una red de marketing, sino también instalaciones de ensamblaje local. La producción se llevó a cabo en la fábrica de Cikampek a través de los Asambleadores Nacionales de PT.

Este paso de ensamblaje local muestra el compromiso de GAC con el mercado indonesio. Además de acercar los productos a los consumidores, esta estrategia también respalda el crecimiento del ecosistema nacional de vehículos eléctricos. Los consumidores también obtienen la certeza de más servicios después de las ventas.

En Indonesia, GAC ofrece una variedad de modelos Aion e Hyptec. Algunos de ellos son Aion Y Plus Exclusive, Aion Y Plus Premium, Aion V Exclusive, Aion V Luxury, Aion Ut Standard, Aion Ut Premium y Hyptec Ht Premium. Cada modelo aporta su propio beneficio para las diferentes necesidades.