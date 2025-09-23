El orgulloso Beckham Putra notó el debut de ser el capitán de Persib, este es su brillante viaje profesional

Bandung, Viva – Atacando al centrocampista Perseguidor Bandung, Beckham putra Nuggraha, registró un momento inolvidable en su carrera cuando se confiaba en que usara el neumático del capitán por primera vez desde el ascenso al equipo senior en 2018. El momento estuvo presente cuando Maung Bandung venció a Arema FC con un puntaje de 2-1 en el sexto partido del Super League 2025/26 en el estadio Kanjempuan, Kepanjen, Malang Regency, lunes (22/22/2025).

En el partido, Beckham cayó desde el primer minuto para reemplazar el papel de Marc Klok, quien estuvo ausente debido a lesiones. La decisión del entrenador Bojan Hodak había sorprendido al público del fútbol Bandung, porque Beckham tuvo que liderar una serie de grandes nombres en el equipo del campeonato de defensa.

Aunque Persib se quedó atrás primero a través del objetivo de Matheus da Concaceo Nascimento en el minuto 12, Beckham logró mantener el espíritu de sus colegas. Persib finalmente revirtió la situación a través de los objetivos de Uilliam Barros (59 ‘) y Federico Barba (90+4’). La victoria es cada vez más dramática porque Maung Bandung tuvo que tocar con 10 personas después de que Frans Putros recibió una tarjeta roja en el minuto 63.

«Estoy feliz y orgulloso de poder liderar en el partido de hoy. Alhamdulillah podemos ganar el partido después de obtener una tarjeta roja», dijo Beckham después del partido informado por el sitio web oficial de PERSIB.

Según él, estos resultados aumentarán la confianza del equipo en enfrentar la próxima pelea contra Persita Tangerang (27 de septiembre de 2025) y Bangkok United en la AFC Champions League dos (1 de octubre de 2025).

«Esta es una buena capital para el futuro. Esperemos que en el próximo partido podamos continuar la tendencia de la victoria y jugar mejor», esperó.

Desde unirse al escenario principal

El viaje de Beckham para usar el neumático del capitán de Persib no es instantáneo. Su padre, Budi Nugraha, incluso había dudado de si el hijo realmente se convertiría en un futbolista profesional, especialmente en un club tan grande como Persib. Con una postura que se considera menos ideal, Little Beckham solo a menudo acompaña a su hermano, Gian Zola Nugraha, mientras practica o compite.



Persib Bandung Player Beckham Putra

Sin embargo, el talento de Beckham fue monitoreado al unirse a SSB Saswco Bandung, antes de ingresar al entrenamiento Persib. Su capacidad se destaca desde la edad de 16 años, incluso cuando se entrega Persib U16 y U19 lograron logros prestigiosos.

El nombre de Beckham comenzó a calcularse realmente cuando el entrenador Mario Gómez le dio la oportunidad de debutar en la Copa Indonesia 2018 contra PSKC Cimahi. A partir de ahí, su carrera fue cuesta arriba rápidamente. Luego heredó el número 7 de la leyenda de Persib, AteP, en la temporada 2019.

Campeón de ADN Maung Bandung

Nacido en Gedebage, Bandung, el 29 de octubre de 2001, Beckham creció con un ADN campeón. Jugó un papel importante en el éxito de PERSIB U19 y U16, luego continuó con el equipo senior. De hecho, Beckham se unió a tallar la historia de la Liga de Campeones de regreso a atrás 1 2023/24 y 2024/25.

Ahora, a la edad de 23 años, Beckham es más maduro y se confía en que Persib en un gran partido contra Arema. Los neumáticos del capitán que eran circulares en su brazo no eran solo símbolos, sino una señal de que había sido encarnado como una figura importante en el cuerpo de Maung Bandung.

«Siempre mantenga la cabeza, sea valiente y cuide la consistencia. Por lo tanto, el mensaje que siempre acompañaba los pasos de Beckham, el niño de Gedebage que ahora está de pie como líder en el campo.