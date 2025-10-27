El organismo electoral estatal emite un cronograma detallado y pautas para la reserva por distrito







El Comisión Electoral del Estado de Maharashtra (SEC) ha emitido instrucciones detalladas a todas las corporaciones municipales del estado, excluyendo a la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC), para comenzar el proceso de determinación y finalización de las reservas por distritos para las elecciones de los órganos locales de 2025.

La medida sigue las órdenes de la Corte Suprema de fecha 6 de mayo y 16 de septiembre, en la Petición de autorización especial para apelar (C) n.º 19756/2021, que hizo obligatorio completar todas las elecciones de los órganos locales en Maharashtra antes del 31 de enero de 2026.

Según la Sección 5-A de la Ley de Corporaciones Municipales de Maharashtra de 1949, la SEC tiene autoridad para determinar y aprobar reservas en organismos cívicos. En consonancia con esto, el Departamento de Desarrollo Urbano del Estado, a través de una notificación emitida el 20 de mayo de 2025, introdujo las Reglas de las Corporaciones Municipales de Maharashtra (Método para la asignación y rotación de escaños reservados en distritos), 2025. Las reglas establecen un sistema de distritos de cuatro miembros y especifican que las próximas elecciones se tratarán como el primer ciclo para la rotación de escaños reservados.

Proceso de reserva descrito

Según la circular de la SEC, los comisionados municipales deben iniciar el proceso de reserva de inmediato y completarlo dentro del cronograma prescrito. Los pasos clave incluyen:

Determinación y aprobación: Cada corporación municipal deberá determinar el número de escaños reservados para Castas programadas (SC), Tribus Programadas (ST) y Otras Clases Atrasadas (OBC), y obtener la aprobación de la SEC junto con la documentación necesaria.

Sorteo de lotes: Una vez concedida la aprobación, se debe realizar un sorteo público para asignar los asientos reservados a distritos específicos. El proceso debe seguir el procedimiento descrito en las Reglas 2025 y la orden de la SEC del 24 de octubre, garantizando transparencia y amplia publicidad.

Notificación pública: Borrador Los detalles de la reserva propuesta deberán publicarse, invitando a los ciudadanos a presentar objeciones y sugerencias dentro del plazo estipulado.

Consideración de objeciones: Todas las objeciones recibidas deben ser examinadas por el comisionado municipal, quien registrará las decisiones en el formato prescrito. Si se encuentra algún error en la asignación, deberá corregirse con la aprobación previa de la SEC.

Notificación final: Después de la eliminación de las objeciones, la notificación de reserva final debe publicarse en la Gaceta del Gobierno de Maharashtra en la fecha fijada por la SEC y enviarse una copia a la comisión.

Procedimiento y formatos uniformes

Para garantizar la coherencia en todo el estado, la SEC ha adjuntado anexos de muestra (1 a 12) que cubren cada etapa del proceso, desde determinar la fuerza de los miembros y preparar registros de sorteos hasta publicar notificaciones finales. Los resultados del sorteo y procedimientos relacionados deben enviarse a la SEC para su verificación y aprobación.

Cronograma y cumplimiento

Se ha emitido a todas las corporaciones municipales un calendario fijo, detallado en el Formulario-1 adjunto. Comisionados Se les ha ordenado que completen cada fase a tiempo y finalicen las reservas estrictamente dentro del plazo establecido. La SEC ha enfatizado que todos los pasos deben llevarse a cabo de acuerdo con las Reglas 2025 y con total transparencia y participación pública.

La circular fue emitida por orden del Comisionado Electoral del Estado y firmada por Suresh Kakani, Secretario de la Comisión Electoral del Estado de Maharashtra.

Se han enviado copias al Secretario Jefe Adicional (Departamento de Desarrollo Urbano), a todos los comisionados municipales y al asesor legal de la Comisión que la representa ante la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Bombay.





